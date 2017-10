Christie's subhastarà una obra de Da Vinci per 85 milions d'euros

Una obra de Leonardo da Vinci, Salvator Mundi, valorada en uns 100 milions de dòlars (85 milions d'euros), serà subhastada per Christie's a Nova York el pròxim 15 de novembre en una sessió en la qual també sortirà a la venda una peça d'Andy Warhol que ronda els 50 milions (42,5).

El quadre de Da Vinci és una de les poc més de 20 peces del renaixentista italià que es conserven i l'única que roman en mans privades, i està considerada el redescobriment artístic més important del segle XXI. L'obra, una representació de Jesús com a salvador del món, va tornar a sortir a la llum el 2005, el que va suposar la primera troballa d'una pintura de Da Vinci des de 1909.

Christie's exposarà la peça a Hong Kong, San Francisco, Londres i Nova York abans de presentar-la en la subhasta de tarda d'Art Contemporani i de Postguerra en poc més d'un mes, i s'estima que es vendrà per uns 100 milions de dòlars. « Salvator Mundi és una pintura de la figura més icònica del món per l'artista més important de tots els temps», va dir el director del departament d'Art Contemporani i de Postguerra de Christie's a Nova York, Loic Gouzer, en un comunicat.

El Salvator Mundi es va registrar per primera vegada en la col·lecció del rei Carles I d'Anglaterra (1600-1649) i es creu que va romandre exposat al palau reial de la seva esposa Enriqueta María de França a la localitat anglesa de Greenwich. Amb el temps i el canvi de propietaris, la seva autoria va quedar en l'oblit i va ser venut el 1958 per la casa de subhasta Sotheby's per 45 lliures esterlines (uns 52 euros al canvi actual).

El 2005, va ser posat a la venda en una petita subhasta regional als Estats Units, on va ser redescobert i després analitzat durant sis anys per confirmar la seva autenticitat.