Núria Roca i la relació oberta que manté amb el seu marit

Una relació oberta, en la qual la fidelitat "no és una cosa fonamental". La presentadora Núria Roca i el seu marit Juan del Val van acudir aquest dijous a El Hormiguero per parlar sobre el seu nou projecte, la novel·la "Sembla mentida" basada en les seves vivències com a parella i durant el programa van parlar de la flexible relació que mantenen.

Pablo Motos els va preguntar quant de realitat té el llibre. "Està basada en moltes coses viscudes", va contestar Núria Roca. Encara que està íntegrament escrit per Juan del Val, Roca ha resultat imprescindible a l'hora de plasmar-ho en paper. "El 100% de la novel·la és real", va assegurar l'autor. A més, va reconèixer que igual que el personatge de la seva novel·la, també va estar ingressat en un centre psiquiàtric, on li van ajudar a "resoldre els seus problemes i descobrir-se a si mateix".

"Sou una parella oberta", va afirmar Motos, al que Núria i Juan van contestar amb un rotund: "Sí". Tot i que no van voler entrar en més detalls, la presentadora va assegurar "saber perfectament la persona que tinc al costat". "Una altra cosa és que no vulgui estar amb mi. Això sí que no ho perdonaria mai. Ara bé, jo crec que les parelles creixen, evolucionen, maduren i nosaltres portem molts anys junts", han indicat.

Les paraules de Núria Roca i el seu marit aborden una realitat que a molts pot sorprendre. Però, en tot cas, aquesta no és la primera parella de famosos que ha parlat del tema. A continuació es poden trobar alguns altres exemples:



MANUELA CARMENA I EL SEU MARIT

L'alcaldessa de Madrid, en una entrevista amb Maruja Torres, ha indicat que prefereix viure l'amor sense lligams, sense pactes exclusius. Això sí, sempre que les dues parts estiguin d'acord, és clar.

WILL SMITH I JADA PINKETT

"Creus que estimar algú equival a posseir-lo?". Així de clara es mostra Jada Pinkett Smith quan li pregunten pel seu matrimoni. És clar, davant tal evidència, els rumors sobre la manca d'exclusivitat amb el seu marit Will Smith van córrer com la pólvora. Potser ha estat això el que els converteix en una de les parelles més consolidades de Hollywood.

MEGAN FOX I BRIAN AUSTIN GREEN

Els actors van optar per no ser una parella exclusiva i veure com els funcionava. Però en aquest cas no va ser massa biien. Van tenir els seus més i els seus menys i, al final, van acabar divorciant-se.

DEMI MOORE I ASHTON KUTCHER

Un altre cas en el model obert no va ser sinònim d'èxit. Durant la relació, l'actor va recórrer el primers passos amb altres persones. Però sembla que al final, tant insistir, van acabar trencant.

MO'ONIQUE I SIDNEY HICKS

Amb un Oscar sota el braç, l'actriu no ha tingut cap problema a explicar públicament els seus assumptes més íntims. Ha comentat sense embuts la relació oberta que manté amb la seva parella. Considera que és el secret de la durada de les seves relacions.

BO DEREK I JOHN CORBETT

Manté una relació des de fa ja molts anys amb John Corbett i el secret radicaria en el seu èxit és la manca d'exclusivitat.