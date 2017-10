Les orques que viuen en captivitat pateixen danys a la dentadura

Les orques que viuen en captivitat pateixen seriosos danys a la seva dentadura per la constant mossegada a les barres de metall i peces de ciment, segons un estudi en el qual participen científics neozelandesos. Els experts, que van analitzar els casos de 29 orques propietat d'una empresa als Estats Units i Espanya, van concloure que la totalitat d'elles tenen danyades les seves dentadures. Els resultats de l'estudi es publiquen aquesta setmana a la revista científica Archives of oral biology.

Un 65 per cent dels espècimens estudiats pateix un desgast que dista de moderat a extrem, i un 60 per cent va haver de sotmetre's a una intervenció dental. «Una vegada que la dent es desgasta fins al punt en què s'exposa la polpa s'obre pas a les malalties i les infeccions», va explicar la coautora de l'estudi, Carolina Loch, de la Universitat d'Otago, a la ciutat de Dunedin (Illa Sud), en declaracions a Ràdio New Zealand.

Les cavitats que es deixen obertes requereixen ser netejades amb químics per evitar infeccions, mentre que les dents que són perforades per extreure el teixit de la polpa que es troba dins d'aquestes peces òssies es debiliten i es trenquen amb més facilitat. «Hem registrat que més del 60 per cent de la segona i tercera dents de la mandíbula inferior estan trencades i aquesta xifra tan alta està vinculada a les perforacions», afegeix.

L'autor principal de l'estudi, John Jett, de la Universitat Stetson, a Florida (EUA), va remarcar que els danys en la dentadura de les orques comencen des de primerenca edat quan estan en captivitat. Aquests danys poden provocar mortalitat a les orques o haver de sotmetre's a teràpies amb antibiòtics crònics que debiliten el seu sistema immunològic.