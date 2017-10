El Bisbat de Girona vol donar un nou impuls a la catequesi

La catequesi és una de les prioritats del Bisbat de Girona per a aquest curs 2017-2018. Es tracta d'una proposta ja recollia en les Prioritats Pastorals per a aquest any i que permetrà mantenir l'Escola Diocesana de Catequistes, que el curs passat va tenir una bona acollida a la demarcació.

En l'editorial de la revista El Senyal, el Bisbat destaca «el coratge i la paciència» dels catequistes, així com els seus esforços per renovar-se en una socieat «amb canvis accelerats i amb una profunda mutació cultural». Segons indiquen des de la diòcesi, els catequistes s'estan trobant amb desafiaments que afecten tota la comunitat, com ara la davallada del nombre de participants en la catequesi, els problemes que presenten alguns infants i adolescents afectats per determinades situacions familiars o desestabilitzats per altres factors, la dificultat de trobar i utilitzar eines i materials adequats, com els recursos en suport digital, o la constatació de l'escàs nombre d'infants que continuen fent catequesi després d'haver fet la primera comunió.

Per això, el Bisbat agraeix la feina dels catequistes - «amb una dedicació intensa i desinteressada, amb modèstia i amb constància, fan una feina imprescindible»-, i expliquen que, per tal de realitzar la seva tasca, catequistes, capellans i diaques (a part del bisbe) tenen a la seva disposició un text elaborat pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes (SIC), que porta per títol «La situació de la catequesi a casa nostra». Es tracta d'una ponència presentada per mossèn Joan M. Amich, director del SIC, que conté elements per fer balanç i trobar camins de futur.

En aquest document, realitzat durant els darrers mesos del curs passat, el SIC fa una crida a «evitar les lamentacions autodefensives i aprofitar les noves oportunitats per a la catequesi». Així, malgrat constatar que ha baixat «notablement» el nombre de participants i de catequistes a tot Catalunya, especialment els joves, el document recorda que encara hi ha «un gran nombre de famílies» que continua portant els seus fills a catequesi. Segons les dades de què disposen, uns 35.000 nois i noies van utilitzar els textos oficials decretats pels bisbes el curs 2016-2017. Per això, el document apunta diversos aspectes positius del moviment catequètic, com el fet que sigui «comunitàriament actiu» i que es dediqui a la formació i a la recerca de nous camins. En la segona part del document, es fan propostes per aconseguir una catequesi «més flexible i més adaptada a la realitat de cadascú», a través de noves aplicacions i materials que puguin posar-se a disposició de la catequesi de cara al proper curs.