Una italiana aconsegueix un permís retribuït de dos dies per cuidar la gossa

Una treballadora italiana ha aconseguit que li concedeixin un permís laboral per cuidar la seva gossa, que s'havia de sotmetre a una operació. Segons una informació del portal 3/24, es tracta d'un permís laboral sense precedents i pot obrir la porta a considerar les mascotes membres del nucli familiar a l'hora de valorar les circumstàncies personals dels treballadors. La dona, que viu sola amb la gossa, va argumentar que no hi havia ningú del seu nucli familiar que es pogués fer càrrec de l'animal, que havia de ser operat amb urgència. El permís retribuït que va demanar és curt, de dos dies, per poder fer-li les primeres cures. En un primer moment, la Universitat de la Sapienza, a Roma, on treballa com a bibliotecària, l'hi va negar.

«Els vaig demanar un permís retribuït explicant honestament que el necessitava per cuidar la meva gossa malalta. Després em vaig adonar que m'havien descomptat els dies de les meves vacances i em vaig enfadar per una qüestió de principis», va explicar la dona en una entrevista al diari La Stampa. Encara que podria haver demanat vacances, la dona va voler protestar per entendre que cuidar de la gossa, de nom Cucciola, havia de tractar-se com un permís retribuït, igual que si s'hagués intervingut a un familiar.

Davant d'això, i no rebent una resposta satisfactòria per part de la universitat, la bibliotecària va portar el cas als tribunals, assessorada pels advocats de la Lliga Anti-Vivisecció (LAV), una destacada organització europea que treballa en la defensa dels drets dels animals. Per defensar la seva querella, la dona va aportar els informes veterinaris i va destacar el fet que vivia sola amb la gossa i no tenia alternativa per cuidar-la.

El jutge que es va ocupar del cas va confirmar que la dona tenia dret a absentar-se dos dies per cuidar el seu animal de companyia, emparada, a més de per la norma laboral, pel codi penal italià que considera que abandonar un animal a un «greu patiment» pot comportar una pena de fins a un any de presó i 10.000 euros de sanció econòmica.

La Universitat de Sapienza va decidir arribar a un acord sense anar a judici, accedint a abonar aquests dos dies i descartant possibles reclamacions.