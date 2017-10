Els combustibles fòssils de l'Àrtic quedaran enterrats

La majoria de combustibles fòssils que alberga l'Àrtic -el 30% de les reserves de gas no descobertes i el 13% de les de petroli, segons la Inspecció Geològica dels EUA- «es quedaran sota terra», sosté el subdirector de l'Institut Espanyol d'Estudis Estratègics (IEEE), Ignacio García Sánchez. En una entrevista amb Efe prèvia a la seva conferència al cicle de xerrades que està dedicant a aquesta matèria la Societat Geogràfica Espanyola, García Sánchez subratlla que «tot apunta que l'era basada en l'energia fòssil acabarà, i entrarem en una de nova dominada per les renovables». «Igual que de l'edat de pedra passem a la de l'or deixant moltes pedres al camí, passarem de l'era del petroli a la de les renovables deixant molt cru en el fons de la Terra, incloent el que hi ha a l'Àrtic», indica el militar, que ha ostentat importants llocs de responsabilitat internacional a l'OTAN. Segons el parer del subdirector de l'Institut Espanyol d'Estudis Estratègics (IEEE-CESEDEN), «el cost de treure cru i gas de l'Àrtic seria molt gran, ja que és un lloc molt complicat, on l'extracció presenta moltes dificultats». «Parlem de costos elevats en seguretat, per evitar un desastre mediambiental, i en asseguradores, que exigeixen primes molt altes per navegar per aquesta zona», conclou l'expert.