Detecten actituds similars als humans en balenes i dofins

Les balenes, els dofins i les marsopes presenten comportaments similars a la cultura humana, com viure en grups molt units, mantenir relacions complexes i parlar entre ells, fins i tot en dialectes, segons revela un estudi publicat avui a Nature Ecology & Evolution.

Un grup d'experts de diverses universitats britàniques i dels Estats Units han arribat a aquesta conclusió després de crear una gran base de dades sobre la mida del cervell de 90 espècies d'aquests cetacis i els seus comportaments socials. A partir d'aquestes dades, els científics van comprovar les hipòtesis del cervell social (SBH, en anglès) i el cervell cultural (CBH), dues teories evolutives elaborades inicialment per explicar per què els mamífers terrestres i els primats tenen cervells grans.

Aquestes teories sostenen que la major grandària del cervell és una resposta a entorns socials complexos i rics en informació. L'examen de les dades recopilades va indicar «de manera aclaparadora» que els cetacis «tenen trets conductuals socials i cooperatius molt sofisticats, similars a molts dels que es veuen en la cultura humana», assenyala l'estudi.

També va corroborar que «aquestes característiques socials i culturals estan relacionades amb la mida del cervell i la seva expansió», fenomen conegut en la teoria evolutiva com el coeficient de «encefalització». Els científics van detectar en els cetacis una sèrie de trets comparables a les societats humanes. Per exemple, expliquen, formen relacions d'aliança complexes (treballen per al benefici mutu); transfereixen tècniques de caça (s'ensenyen com caçar i l'ús de diferents mecanismes); i cacen de forma cooperativa.

A més, fan vocalitzacions complexes (parlen entre ells) i s'han detectat dialectes grupals per regions; emeten xiulets propis de cada individu (utilitzen un sistema de reconeixement per nom) i col·laboren amb altres espècies, inclosos els humans. Altres comportaments similars als dels humans identificats pels experts són que tenen cura de cries no pròpies i juguen entre ells amb una finalitat social.



Colonitzar ecosistemes

Susanne Shultz, biòloga de l'evolució a l'Escola de Ciències Ambientals i de la Terra de la Universitat de Manchester, va recordar que la capacitat d'interactuar socialment ha permès a l'ésser humà «colonitzar gairebé tots els ecosistemes i entorns del planeta». «Sabem que les balenes i els dofins també tenen cervells excepcionalment grans i anatòmicament sofisticats i, gràcies a això, han pogut crear cultures similars en el mar», explica. L'experta matisa, però, que els cetacis «mai podran emular» les grans metròpolis i les tecnologies humanes, pel fet que «no van desenvolupar polzes oposables».

L'estudi va ser realitzat conjuntament per les universitats angleses de Manchester i London School of Economics, la universitat de Stanford als EUA i la British Columbia, al Canadà.