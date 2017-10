El Tate Modern de Londres recorda l'URSS amb obres d'Ilya i Emilia Kabakov

Una exposició al museu londinenc d'art contemporani Tate Modern dedicada a l'obra dels artistes Ilya i Emilia Kabakov evoca a partir d'avui la cultura visual de la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques (URSS) i les tradicions de la literatura russa. La mostra Not Everyone Will Be Taken Into the Future, que estarà oberta fins al gener del 2018, explora l'aportació de la parella en la història de l'art conceptual amb més de cent peces, des de dibuixos, pintures i àlbums fins a grans instal·lacions.

Les creacions exposades ofereixen una mirada al passat a través de conceptes universals com la utopia, els somnis, la por i la condició humana, i en el seu conjunt repassen l'evolució artística de tots dos artistes.

L'exposició, que coincideix amb el centenari de la Revolució Russa de 1917, s'ha elaborat en un estret diàleg amb els artistes i s'ha organitzat amb la col·laboració del museu State Hermitage de Sant Petersburg i la State Tretyakov Gallery de Moscou.

Entre les sis innovadores obres de grans dimensions que acollirà el recinte del Tate Modern, s'hi troben The Man Who Flew into Space From His Apartment (1985), Labyrinth (My Mother 's Album) (1990) i Not Everyone Will Be Taken Into the Future (2001). Aquesta última, que dona títol a l'exposició, fa referència a la resposta d'Ilya a un estudi sobre l'artista rus Kazimir Malevich, publicat el 1983 a la revista A-YA.

Kabakov va escriure que s'imaginava a Malevitx com un mestre seleccionant estudiants per a un campus d'estiu, fent una al·legoria sobre aquells artistes que seran tinguts en compte en el futur. Per la seva banda, Labyrinth repassa les memòries de la mare d'Ilya i la seva tràgica vida durant el turbulent període de la Revolució Russa el 1917 i el consegüent auge i caiguda de la Unió Soviètica.

A més, l'exposició també acull els primers treballs d'Ilya Kabakov en els anys seixanta i la seva innovadora sèrie d'àlbums Ten Characters, on va usar personatges ficticis per primera vegada.

Amb aquesta exposició, el Tate Modern ofereix l'oportunitat de veure els treballs menys coneguts dels Kabakov per primera vegada al Regne Unit.