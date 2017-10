Descobreixen un grup d'estrelles d'estranya composició química

Investigadors de l'Institut d'Astrofísica de Canàries (IAC) i de la Universitat de Concepción (Xile) han descobert a la Via Làctia una nova família d'estrelles gegants vermelles que tenen una estranya composició química , i l'origen de la qual es creu que és extragalàctic. Segons va informar ahir l'IAC, el descobriment d'aquestes estrelles, que ha estat publicat a la revista Astrophysical Journal Letters, s'ha dut a terme quan els investigadors buscaven relíquies fòssils de la Via Làctia primerenca.

Les noves estrelles no només són diferents a les de la Via Làctia per la seva composició química, sinó també per les seves propietats orbitals, el que suggereix un possible origen extragalàctic. «És un fet extremadament interessant perquè només els cúmuls globulars fora de la nostra galàxia contenen estrelles amb patrons químics notablement similars a la població estel·lar descoberta, el que suggereix una possible relació», apunta Olga Zamora, astrònoma de suport dels Observatoris de Canàries i investigadora postdoctoral de l'IAC.