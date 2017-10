La mineria destrueix més selva amazònica del que es pensava

L'expansió de les operacions mineres al Brasil està destruint més zones de bosc amazònic del que es pensava fins ara, segons un estudi sobre la desforestació tropical en aquesta regió que publica aquesta setmana la revista Nature Communications.

Investigadors de la Universitat de Vermont, als Estats Units, conclouen que la pèrdua de massa forestal provocada per l'activitat de les mineres representa al voltant del 10% de la pèrdua forestal total a l'Amazònia entre 2005 i 2015, per sobre del que s'estimava prèviament.

Prop del 90% de la desforestació relacionada amb la mineria s'ha registrat fora dels espais miners habilitats pel Govern del Brasil, segons els científics. En concret, la pèrdua de massa forestal a causa de la mineria és dotze vegades més gran fora d'aquestes àrees que dins d'elles, i es pot arribar a estendre 70 quilòmetres a la rodona des dels límits d'una mina.

«Aquests resultats mostren que la mineria es considera ara una causa substancial de la pèrdua de bosc amazònic», afirma la investigadora Laura Sonter en una nota de la universitat nord-americana. «Les estimacions prèvies assumien que la mineria provocava potser l'1% o el 2% de la desforestació. Arribar al límit del 10% és alarmant i requereix que es prenguin mesures», va afirmar.

Les infraestructures relacionades amb la mineria que poden ser perjudicials per als boscos inclouen els habitatges per als treballadors i les noves rutes necessàries per al transport de mercaderies i persones, com carreteres, vies ferroviàries i aeroports, assenyala el treball.

«Les nostres troballes mostren que la desforestació al Amazònia està associada amb un tipus de mineria que s'estén al llarg de grans distàncies des del punt on s'extreu el mineral», va subratllar la investigadora Gillian Galford.



Legislació permissiva

L'estudi es publica en un moment en què el Brasil està estudiant implementar legislació que flexibilitzi les normes mediambientals i eliminant restriccions a la mineria en zones protegides.

Els autors del treball subratllen a més que quan les companyies demanen permís per desenvolupar excavacions mineres no necessiten tenir en compte els danys que poden causar les seves operacions més enllà de les seves instal·lacions.

Per assolir les seves conclusions, els experts han analitzat els canvis en la massa forestal al voltant de les 50 mines actives més grans a l'Amazònia durant deu anys, a partir de dades obtingudes per l'Agència Espacial del Brasil (INPE).