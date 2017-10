Una nova proteïna modificada podria posar fi a l'obesitat

Un grup de científics ha desenvolupat una molècula modificada que ha permès reduir els nivells d'obesitat en un grup d'animals de laboratori i que podria suposar una solució a un problema que actualment afecta 650 milions de persones a tot el món. Mitjançant la modificació de la proteïna GDF15, l'estudi va permetre als investigadors de la farmacèutica Amgen reduir el pes corporal, la presència d'insulina en el corrent sanguini i els nivells de colesterol en un grup de ratolins, rates i primats, segons publica la revista Science Translational Medicine.

L'equip d'investigadors, liderats pel científic Yumei Xiong, va decidir obrir aquesta línia d'investigació en observar que els nivells de concentració d'aquesta proteïna era clarament superior en éssers humans i animals amb problemes de sobrepès. Com que la proteïna GDF15 té un cicle de vida curt en el plasma, i que, per tant, és difícil produir-la en quantitats substancials, els investigadors van optar per crear dues proteïnes de fusió diferents que al final, van oferir millors resultats.