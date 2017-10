El gironí Bernat Juliol serà un dels tres nous preveres de la comunitat de Montserrat

El proper 4 de novembre tindrà lloc a la Basílica de Santa Maria de Montserrat l'ordenació de tres nous preveres i dos nous diaques, tots ells membres de la comunitat benedictina de Montserrat. El monjo gironí Bernat Juliol, Carles Xavier Noriega i Efrem de Montellà, per a preveres, i Anton Gordillo i Gabriel Soler, per a diaques. Tots ells seran presentats per l'abat Josep M. Soler, que és qui els ha escollit per a aquest ministeri d´acord amb el seu Consell, al bisbe Manel Nin, exarca apostòlic per als catòlics de tradició bizantina a Grècia i monjo de Montserrat, que presidirà la celebració litúrgica i els ordenarà.

L'administració del sagrament, que tindrà lloc dins la celebració de la missa, trobarà el seu punt culminant en la imposició de les mans i la pregària d´ordenació; prèviament, hi haurà la presentació i l´elecció dels candidats i el seu interrogatori per part del bisbe Manel Nin. Posteriorment, els nous diaques i els nous preveres rebran els signes propis del seu ministeri.