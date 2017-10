Temporada Alta estrena «Mai més set, mai més gana», de l'escola La Farga de Salt

L'Escola La Farga de Salt portarà a escena aquest dissabte Mai més set, mai més gana, un projecte educatiu interpretat per 300 alumnes de primària del centre. Ho farà en un dels millors escenaris possibles, el Teatre de Salt, i dins el marc del Festival Temporada Alta.

Els joves actors es posen a les ordres d'un dels directors catalans més respectats, Oriol Broggi, per explicar la recerca d'una campana màgica, d'on surten boles plenes d'aigua i menjar. Un objectiu que aconsegueixen gràcies a la col·laboració de tots els que passen per l'escenari.

«Aquest és el missatge que es vol enviar», remarca l'actriu Rosa Gàmiz, que s'ha encarregat de dur a terme la coordinació pedagògica.

Gàmiz va explicar ahir que per a ella col·laborar en un projecte social i artístic com aquest és «un petit regal» i va reivindicar la funció del teatre com una eina de cohesió a l'escola. «No hauria de ser una anècdota, cal apostar pel teatre des d'un punt de vista pedagògic, més enllà del cultural», va dir.

El projecte permetrà a uns 300 alumnes de l'Escola La Farga de Salt pujar ni més ni menys que a l'escenari d'un dels festivals més importants de teatre, Temporada Alta.

L'obra que interpretaran va ser escrita fa dos anys en forma de conte per ells mateixos, amb l'ajut de l'escriptor Carles Sala.

Tot plegat gràcies al projecte A Tempo, que pretén amb aquest espectacle de 35 minuts de durada educar a través de l'art, i apropar el teatre a les escoles.

La història se centra en tres amics que busquen una campana màgica a l'univers, de la qual en surten boles plenes d'aigua i menjar. L'objectiu l'aconsegueixen gràcies a la col·laboració de tots els personatges que passen per l'escenari. Aquest és precisament el missatge que es pretén enviar al públic, però també als joves actors.

Gàmiz explica que malgrat les dificultats a l'hora de treballar, «la recompensa és molt gratificant». «Per a mi és un autèntic regal poder intervenir en projectes com aquest», va dir.

L'obra de teatre surt d'un text escrit fa dos anys pels propis actors, i que l'any passat es va estrenar en exclusiva per als pares dels alumnes.

Precisament ells han estat una part important en l'obra, ja que s'han implicat en la confecció de material, construcció del decorat, a més de col·laborar en el què s'ha necessitat.

En aquest sentit, la directora de l'escola, Montse Palau, va posar en valor aquest aspecte ja que «fomenta la integració», i és que a l'obra hi intervenen nens amb orígens molt diversos, especialment de l'Àfrica.