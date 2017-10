Un llibret dona a conèixer la vida de fra Dalmau Moner

Un nou llibret repassa la vida de fra Dalmau Moner, dominic gironí del segle XIV que va viure tota la seva vida en solitud, dedicat a la pregària i la contemplació. L'autor del volum publicat per CPL Editorial, és el periodista gironí Àngel Rodríguez, responsable també de llibrets dedicats a Sant Narcís, Sant Mer i Sant Ferriol.

Fra Dalmau Moner, amb olor de santedat dona a conèixer la vida d'aquest beat -en alguns cercles tractat de sant-, caracteritzada per la seva extrema senzillesa i pobresa. Nascut a Santa Coloma de Farners l'any l'any 1921, als dinou anys ja formava part de l'orde dels dominics de Girona. Va ser professor i va viure en diferents convents de l'orde arreu de Catalunya. L'any 1317 va cofundar una comunitat a Castelló d'Empúries i també hauria acabat estudis a Montpeller.

L'any 1331, tanmateix, va tornar al convent de Girona per passar-hi els darrers deu anys de la seva vida, a excepció d'un breu interval a la cova de Santa Magdalena, a la Provença francesa. En aquella etapa, Dalmau Moner va exercir de predicador, sagristà, mestre de novícies i finalment va acabar vivint els seus darrers quatre anys en una extrema penitènca en una cova situada a l'horta del convent.

La fama de fra Dalmau en vida va ser tan gran que molts gironins li van demanar ajuda per fer front a problemes de salut. Molts anys després de la seva mort, el 13 d'agost de 1721, va ser reconegut beat pel papa Innocenci XIII. Però malgrat que oficialment és beat, hi ha alguns documents, com el Missal Romà i el Calendari Litúrgic de la Conferència Episcopal Tarraconense, apareix com a sant.

La festa de fra Dalmau se celebra a Santa Coloma i en l'orde dominicana el 24 de setembre (data de la seva mort), malgrat que segons el Calendari Litúrgic Romà té lloc el dia 25.