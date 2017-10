Les missions i el missioner, avui

Per a aquesta diada del Domund he demanat al missioner Joan Soler (Dapaong, Togo) que ens ofereixi el seu testimoniatge.

No fa gaire, un bon amic em comentava: Estàs segur que la missió encara té vigència, avui? I la meva resposta no va poder ser més clara: i tant que sí! És tan necessària avui com ahir, com demà i com ho serà sempre, perquè està arrelada en el més profund de l'evangeli.

La missió és important perquè és volguda per Déu mateix: «El Senyor en designà uns altres setanta-dos i els envià de dos en dos» (Lc 10,1). Però una missió compartida, feta en equip, signe de comunió. No hi ha pas veritable missió si aquesta es converteix en un afer personal o en una proclamació d'un mateix, perquè la missió neix del fet de sentir-se enviat, de formar part d'una comunitat d'origen que t'envia a una comunitat on la Paraula de Déu encara no és coneguda. Perquè aquesta és la primera missió: «Digueu a la gent: el Regne de Déu és a prop» (Lc 10,9); «Aneu per tot el món i anuncieu la bona nova de l'evangeli a tota la humanitat» (Mc 16, 15).

I per poder-la realitzar cal haver experimentat abans aquesta bona notícia. El missioner és l'home que viu a l'escolta de Déu en la pregària, i que accepta amb senzillesa la seva fragilitat i els seus límits. L'home que en un moment ha volgut abandonar... però que després ha vist les meravelles que Déu fa a través d'ell. El missioner és un enamorat del Crist. Un home que no tem la creu, perquè albira la resurrecció. El missioner és l'home que plora davant del dolor del seu poble, però que transforma el dolor en alegria, perquè té el cor ple d'esperança. El missioner és l'home que proclama les benaurances: «Feliços els pobres, els perseguits...» (Lc 6,20 ss), però que al mateix temps lluita per esborrar les desigualtats, perquè no tem els poderosos, si aquests oprimeixen els febles: «Ai de vosaltres, els rics i els qui ara aneu tips» (Lc 6,24-25), però sí que tem no fer la voluntat de Déu.

El missioner és l'home que viu i fa viure els sagraments: és l'home de Pasqua amb el bateig i la confirmació dels adults [...] (extret del Full Parroquial d'aquesta setmana).