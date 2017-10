El Papa reflexionarà sobre el futur de la UE

El papa Francesc reflexionarà sobre el futur de la Unió Europea en un discurs que oferirà el 28 d'octubre al Vaticà durant un acte organitzat per la Santa Seu i la Comissió de les Conferències Episcopals de la Comunitat Europea. L'esdeveniment, que tindrà lloc entre el 27 i el 29 d'octubre, portarà per títol Repensant Europa i comptarà amb figures com el president del Parlament Europeu, Antonio Tajani.