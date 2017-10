Els catalans es menjaran al voltant de la festa de Tots Sants unes 250 tones de panellets

Els catalans consumiran durant les dates pròximes a Tots Sants uns 250.000 quilos de panellets, un dolç típic d'aquestes dates que aquest any presenta novetats, com el panellet liofilitzat de maduixa, mango o maracujà.

El Gremi de Pastisseria ha apostat no obstant per recuperar els panellets tradicionals, que s'elaboren amb una massa feta amb sucre, ametlla, ou i ratlladura de llimona, que es recobreix amb clara d'ou perquè s'adhereixi una capa de pinyons. Segons el president del Gremi de Pastisseria de Barcelona, Elías Miró, aquest dolç de tardor per antonomàsia es manté fidel a la tradició i és el panellet de pinyons el rei indiscutible de la Castanyada.

Encara que cada any apareixen nous sabors, noves textures i nous formats, el Gremi de Pastisseria de Barcelona ha constatat que són els tradicionals, sobretot els de pinyons, els preferits dels catalans ja que de cada 40 panellets que es venen, 30 són de pinyons.

Segons Miró, aquest any seran els panellets liofilitzats, que s'elaboren amb fruites deshidratades i rehidratades de forma natural amb la mateixa humitat del massapà, els més innovadors, amb sabors a maduixa, gerd, mango, fruites del bosc o maracujà.

Pel que fa al consum, el president del gremi de pastissers de Barcelona assenyala que les altes temperatures, inusuals per a aquestes dates de tardor, faran que les vendes de panellets siguin aquest 2017 similars a les de l'any passat i que els catalans en consumeixin uns 250.000 quilos. «És un producte estacional, que costa de vendre més enllà de les dues o tres setmanes al voltant de Tots Sants», explica.

En relació als preus, també es mantenen estables des de fa anys i es tornaran a situar entre els 40 i els 55 euros el quilo. El Gremi de Pastissers calcula que, de mitjana, un quilo de panellets variats conté entre 36 i 40 unitats, fet que equival a que cada dolç costa al voltant de 80 cèntims i que un assortiment de 12 té un preu d'uns 10 euros. En aquest sentit, Miró recomana optar pels panellets artesans de pastisseria, ja que, malgrat semblar més cars que els industrials (elaborats amb fècula de patata, conservants i colorants), «els artesans tenen un preu similar o inferior als que es venen en les grans superfícies».