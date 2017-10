Identifiquen 72 noves variants genètiques del càncer de mama

Setanta-dues noves variants genètiques que eleven el risc de desenvolupar càncer de mama han estat identificades en un estudi internacional divulgat ahir per la revista Nature. Del total, 65 són variants «comunes» que predisposen al càncer de mama i les altres 7 influeixen específicament en el càncer de pit negatiu per al receptor d'estrogen, el subconjunt de casos que no respon a les teràpies hormonals, com a fàrmac tamoxifen.

El professor Doug Easton, de la Universitat britànica de Cambridge i un dels investigadors líders de l'estudi, va assenyalar que les troballes amplien de manera «significativa» l'«entesa de la base heretada del càncer de pit». Aquest tumor està originat per complexes interaccions entre l'entorn i un gran nombre de variants genètiques, com les anomenades BRCA1 i BRCA2, que comporten un alt risc de desenvolupar la malaltia, i altres de més comunes que comporten un perill menor.

Segons l'article divulgat ara, les noves variants de risc identificades en l'estudi doblen, gairebé, el nombre de les que ja es coneixien. Les troballes són el resultat del treball dut a terme pel consorci OncoArray, en què treballen 550 investigadors d'unes 300 institucions de sis continents. En total es va analitzar la informació genètica de 275.000 dones, de les quals 146.000 havien estat diagnosticades amb càncer de mama.

L'expert va indicar que «hi ha algunes pautes clares en les variants genètiques que haurien d'ajudar a comprendre per què algunes dones estan predisposades a patir càncer de pit, i quins gens i mecanismes estan involucrats».

Combinant les dades epidemiològiques amb la informació del teixit del pit, l'equip investigador va elaborar prediccions dels gens en la majoria dels casos. La majoria de les variants trobades per OncoArray no es van detectar dins dels gens, sinó en les regions dels genomes que regulen l'activitat dels gens propers. Quan l'equip investigador va observar el patró d'aquestes regions genètiques, va descobrir que diferien d'aquelles involucrades en la predisposició a altres malalties comunes.



Resultats inesperats

«Donada la magnitud dels estudis, esperàvem trobar moltíssimes noves variants de càncer de pit, però els estudis ens diuen molt més sobre quins gens estan implicats, revelant gens dels que prèviament no se sospitava i mecanismes genètics subjacents a la carcinogènesi del pit», va apuntar Peter Kraft, de la universitat de Harvard (EUA).

Un 70% dels casos són càncers positius per als receptors d'estrògens, el que implica que les cèl·lules canceroses tenen una proteïna, anomenada receptor, que respon a l'hormona femenina estrogen, possibilitant el creixement del tumor. No obstant això, no totes les cèl·lules canceroses porten aquest receptor, i aquests es coneixen com tumors negatius per als receptors d'estrògens.