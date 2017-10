Subhasten dues notes que Albert Einsten va deixar a un missatger

Dues notes manuscrites amb la signatura d'Albert Einstein que el científic va deixar a un missatger japonès com a propina poc després d'assabentar-se que se li havia concedit el Premi Nobel seran subhastades avui a Jerusalem. La particular propina que va deixar el científic jueu alemany a l'Hotel Imperial de Tòquio el 1922 ha arribat ja a la subhasta en línia als 10.400 dòlars (8.827 euros), un import, com ell mateix va predir, molt superior al que se sol de deixar com a gratificació per un servei en un hotel.

L'octubre de 1922, el científic més destacat del segle XX es va embarcar en un viatge al Japó per dictar conferències i durant el trasllat d'Europa a Àsia es va assabentar per un telegrama que se li havia concedit el Premi Nobel de Física 1921 (havia quedat vacant l'any anterior), va explicar a Efe Raziel Seckbaj, editor del catàleg de la subhasta de la casa Winners.

Einstein va decidir seguir endavant amb el seu viatge al Japó, el que el portaria a perdre's el lliurament de premis a Estocolm al desembre, i en arribar es va allotjar a l'Hotel Imperial de Tòquio. Un cop allà, les notícies que se li havia concedit el màxim guardó científic s'havien difós i va ser rebut amb tots els honors.

«Va intentar traslladar els seus pensaments i sentiments en paper. Quan un missatger va anar a la seva habitació, no tenia diners en metàl·lic per donar-li una propina i va decidir treure partit al seu nou estatus i donar-li dos dels seus escrits», explica la casa de subhastes en un comunicat.

Einstein va advertir al sorprès missatger que guardés els papers, ja que en el futur aquests podrien valer més que una propina habitual. «Els dos documents signats per Einstein són els objectes més interessants que tenim en aquest lot. Els hereus del cambrer van decidir subhastar-los i així van arribar fins a nosaltres», va assegurar Seckbaj.



Consells de vida

Els dos missatges estan escrits en alemany. Un d'ells, en un foli de 13 per 21 centímetres amb el logotip de l'hotel japonès i amb un text que diu: «La calma i una vida modesta porta més felicitat que la persecució de l'èxit combinat amb agitació constant», en una recomanació vital del professor i amb la seva signatura, «Novembre 1922, Tòquio». L'altre està en un paper sense adorns de 14 per 18 centímetres i s'hi llegeix: «Quan hi ha voluntat, hi ha camí», acompanyat també de la signatura de l'alemany i de l'any.

Seckbaj va explicar que, en general, la majoria de les pertinences d'Albert Einstein que s'han subhastat al llarg de la història s'han venut a altres països, principalment als Estats Units, però en aquesta ocasió els propietaris s'han decantat per aquesta casa de Jerusalem, que ven només objectes relacionats amb Israel o amb el Judaisme i que recentment va subhastar amb èxit un lot complet d'articles del científic.