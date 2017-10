El festival Lluèrnia d'Olot exhibirà un total de 50 instal·lacions

El festival del foc i de la llum, Lluèrnia, tornarà a la capital de la Garrotxa amb un total de 50 instal·lacions que es podran veure a diferents punts de la ciutat. Serà el dia 11 de novembre, des de la posta de sol fins a la mitjanit, si bé algunes activitats es faran uns dies abans.

En aquesta sisena edició el festival sortirà per primer cop de la ciutat i arribarà fins a Sant Joan les Fonts, amb una proposta del col·lectiu «Refugis, cabanes i altres construccions efímeres» i la sessió de Contes a la vora del Foc de la companyia Besllum de Balears que es faran al Molí Fondo.

Entre les novetats, també hi ha un espai taller per a nens de 0 a 4 anys (el Llumí) en el marc del Lluèrnia Kids que es farà la setmana anterior. L'any passat van rebre més de 25.000 visitants.

Entre les cinquanta instal·lacions d'enguany, destaca l'espectacle final Big Dancers de la companyia El Carromato de Cádiz; el muntatge de l' Hort de la llum que aquest any s'ubica a la plaça de les Rodes i que, sota el títol O, és obra de l'estudi Bosch-Capdeferro, el prestigiós despatx Arquitectura gironí.

Una altra instal·lació de gran format ...the silence after, de Tom Carr, escultor de la llum amb una llarga trajectòria i reconeixement internacional, oferirà un itinerari lumínic de 400 metres per ressaltar l'entorn natural vora el riu i pel passeig basàltic.

La gredera del Montsacopa acollirà una gran instal·lació de Lola Solanilla, Gall, gallina o pollet, per a la qual es necessiten més de 150 col·laboradors, que promet descobrir un espai poc conegut pel gran públic i reformular un paisatge oníric.

Un any més totes les escoles d'Olot i rodalies participaran en una instal·lació col·lectiva, Poliorames Mutants.