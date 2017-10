Mor als 89 anys Fats Domino, un dels pares del rock and roll

El llegendari pianista i cantant Antoine Fats Domino, considerat un dels pares del rock and roll en la dècada de 1950 i 1960, va morir dimarts a la nit als 89 anys d'edat a Nova Orleans (EUA). Domino, autor d'èxits com Blueberry Hill i Is not That a Shame, va vendre més de 65 milions de discos al llarg de la seva carrera, i va rebre un Grammy el 1987 per la seva trajectòria. La mort va ser confirmada per la seva filla, que va explicar que el mític músic va estar acompanyat fins a l'últim moment pels seus amics i família.

Durant la dècada de 1950, Domino va encapçalar les llistes d'èxits dels Estats Units amb el seu característic rhythm and blues, i només va ser superat per Elvis Presley. El seu debut el 1949, The Fat Man, compost juntament amb Dave Bartholomew, és el primer disc de rock and roll que va vendre més d'un milió de còpies. Les seves composicions van marcar una època, i músics com el mateix Presley o John Lennon i Paul McCartnety el van citar com una de les seves principals influències. De fet, el 1964, The Beatles van aprofitar que es trobaven a Nova Orleans per oferir un concert, per visitar Domino, tot mostrant-li la seva profunda admiració.

Domino, a més, va ser un dels deu primers músics inclosos en el Saló de la Fama del Rock and Roll el 1986, en un grup en què també hi havia altres cèlebres músics del món de la música com Chuck Berry, Buddy Holly i James Brown.

En la dècada de 1970 va deixar de gravar discos, però va seguir fent concerts fins a mitjan dècada de 1990, i no va abandonar mai la seva ciutat natal, Nova Orleans, on va sobreviure a l'huracà Katrina el 2005, que va arrasar una gran part del seu barri.