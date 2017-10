Descobreixen com les forces físiques activen gens del càncer

Investigadors de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) han descobert com les forces físiques desencadenen l'expressió de gens promotors del càncer mitjançant l'activació de la proteïna YAP en el nucli cel·lular.

La investigació, que publica aquesta setmana la revista Cell, ha estat liderada per Pere Roca-Cusachs, qui ha explicat que les cèl·lules apliquen forces mecàniques al teixit que les envolta, produint un efecte crucial per a la funció del teixit sa. En malalties com el càncer o la fibrosi hepàtica i pulmonar, el teixit es torna més rígid i les forces mecàniques augmenten, promovent la progressió de la malaltia.

Roca-Cusachs va dir que la proteïna YAP, a més de desenvolupar un paper essencial durant el desenvolupament embrionari, governant processos com la mida dels òrgans, també és un conegut oncogèn, que activa la transcripció de gens que promouen el càncer a l'augmentar la proliferació i impedir la mort de les cèl·lules canceroses.

Els investigadors de l'IBEC van observar que quan les forces no arribaven al nucli de la cèl·lula, la proteïna YAP seguia en equilibri entre el citoplasma i el nucli.

No obstant això, quan les forces afectaven al nucli, com passa en àrees de teixit tumoral que són particularment rígides, les cèl·lules responien obrint els porus del nucli permetent que entrés més YAP, cosa que activa els gens implicats en la proliferació o supervivència cel·lular, i permet que el càncer es dissemini i creixi.

«Ara comprenem com la rigidesa del teixit tumoral afecta a les cèl·lules a nivell genètic, promovent l'estratègia de supervivència de les cèl·lules canceroses», va detallar Roca-Cusachs, investigador principal del grup Mecanobiologia molecular i cel·lular de l'IBEC.