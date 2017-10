Francesc Cassú estrena «Perfum mediterrani»

Les ballades de sardanes sovintegen per la ciutat per les Fires i Festes de Sant Narcís de Girona.

Hi ha tres fets especialment remarcables. El dia 29, Sant Narcís, el concert amb La Principal de la Bisbal i enguany amb en Pep López a les 12 del migdia al Palau de Congressos, amb un selecte repertori de música de cobla, que com sempre s'enceta amb la sardana de Vicenç Bou Girona aimada i finalitza amb la popularíssima Girona m'enamora de Ricard Viladesau. També s'interpretarà la llegenda conte de Pep López Mosques de Girona, que ell mateix cantarà, i l'estrena de la sardana de Francesc Cassú, director de La Principal, Perfum mediterrani.

Són remarcables els concursos sardanistes. Informa la colla Aires Gironins de GEiEG, que organitza les competicions.

El dia 1 de novembre se celebrarà el Concurs de Colles Sardanistes de Girona 2017, serà el 77è. Hi participaran més de 40 colles de totes les categories d'edat, amb un total d'uns 600 balladors.

Com ja es tradició aquest concurs tanca el Campionat Territorial de les Comarques Gironines i de la Catalunya Nord, amb totes les seves categories: Alevins, Infantils, Juvenils, Veterans i Grans. I el fet que l'últim concurs es celebri a Girona es un reconeixement a la seva capitalitat.

El plat fort dels concursos és la categoria Grans, aquest any serà la Final del campionat de Catalunya, 2017.

A la tarda del dia 1 hi ha el Concurs Individual de Sardanes Revesses de totes les categories.

Com anys anteriors, les sardanes de concurs seran interpretades per la cobla Ciutat de Girona, que acabada la fase de competició oferirà un petit concert.

Anotem , també, com a mostra de cultura popular, la tradicional cantada d'havaneres, el dia 29 a les 18.15 h a les escales de la Catedral, amb el grup Terra Endins.

I les diferents activitats castelleres. El dia 28, a les 17.30 h, els Marrecs faran un pilar a la plaça més petita del món, la plaça dels Raïms, en ple cor del barri al costat de les Voltes d'en Rosés, seguidament a la plaça de Sant Feliu, actuació de les colles: Castellers d'Andorra, Esperxats de Banyoles i Marrecs de Salt, el dia 29, a les 11 a la plaça del Vi hi actuaran: Capgrossos de Mataró, Marrecs de Salt i Minyons de Terrassa i, finalment, el dia 1 a les 21.00 h, es pujarà caminant, un pilar de 4 a les escales de la Catedral.

El Memorial Joaquim

Serra estrena per 1a

vegada l'obra d'un

autor valencià



Aquest proper dilluns, 30 d'octubre, el Teatre Romea de Barcelona acollirà una nova edició del Memorial Joaquim Serra i Corominas (Peralada 1907-Barcelona, 1957). Enguany s'hi presentarà l'obra d'encàrrec El pas del temps, un divertiment per a tenora solista i cobla. És una creació del músic valencià Ramon Cardo, el que suposa el 1r agermanament musical entre Catalunya i el País Valencià d'aquest Memorial. Serà amb les cobles Mediterrània i Sant Jordi-Ciutat de Barcelona. Ramon Cardo, de 47 anys, nasqué a Godella, al País Valencià i és un reconegut saxofonista, intèrpret, compositor, director i pedagog. Actualment la seva activitat com a saxofonista i director gira al voltant de les formacions habituals del gènere: el quartet la Ramon Cardo Big Band, l'octet Ramon Cardo Orange Swing, Enjazzats Big Band i UJI Big Band. També s'encarrega de la direcció pedagògica del departament de Jazz de la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana i del departament de jazz del Conservatori Superior de Música de València. Té 8 discos publicats.

El programa del concert d'enguany inclou obres per a 1 i 2 cobles. Així, la 1a part l'encetarà la cobla Mediterrània, amb la interpretació de 3 sardanes de la nissaga Serra: La pubilla empordanesa, de Josep Serra i Bonal; Les goges dansaires , del seu germà Miquel Serra i Bonal, de qui enguany es commemora el 150è aniversari del naixement i Ofrena a València, de l'homenatjat Joaquim Serra.

Tot seguit la cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona interpretarà la Sardana sobre Motivos del Faust de Pep Ventura, en el marc del bicentenari del naixement del mestre. La darrera obra de la 1a part serà l'estrena de l'obra de Ramon Cardo, El pas del temps. El tenora Jordi Molina en serà el solista.

La 2a part estarà dedicada a composicions per a 2 cobles. Així, s'hi podrà gaudir d'obres de compositors com Claude Henry Joubert, Josep Sancho Marraco, Manuel Oltra i Lluís Lloansí. També s'hi interpretarà el 4t dels Quatre moviments en forma de simfonia, l' Allegro ma non tanto – Finale, de Josep M. Bernat. Aquesta obra servirà per commemorar el 25è aniversari de la seva mort.

El Memorial Joaquim Serra és una iniciativa de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona. El seu objectiu és recordar aquest compositor. En aquest sentit, entre les activitats per difondre'l, des de l'any 2000 s'organitza aquest Memorial com a plataforma dedicada a incentivar la creativitat en l'àmbit de la música per a cobla. Per això, cada any es fa un encàrrec musical a un compositor que, normalment, s'estrena en l'àmbit de la música de cobla gràcies a aquest certamen. Al llarg de les 17 edicions precedents el Memorial Joaquim Serra ja ha estrenat obres per a cobla d'autors tan coneguts com Albert Guinovart, Pedro Pardo, Joan Albert Amargós, Francesc Burrull, Joan Vives, Víctor Cordero o els americans Kevin Kaska i Louis Stewart, així com de l 'anglès Tim Garland, entre d'altres.

Palamós



Dissabte passat, l'Aula d'aprenentatge de Palamós acollí la sessió de formació en cobla del La jornada, que s'havia de celebrar durant la celebració a finals de juliol i principis d'agost de la 1a edició d'aquest festival dedicat només al món de la cobla, es va traslladar a aquest cap de setmana d'octubre.

També hi hagué una part dedicada a la interpretació conjunta de peces del repertori per a cobla.

Els professors que impartiren les sessions foren Xavier Torrent, flabiol i tamborí; Joan Alcazo, tible; Jordi Molina, tenora; Toni Gallart, trompeta; Pep Moliner, fiscorn i trombó i Joan Druguet, contrabaix. La coordinació pedagògica correspon a Pep Moliner.