El Papa connecta amb l'Estació Espacial Internacional

El papa Francesc va connectar ahir amb l'Estació Espacial Internacional (EEI) per preguntar als seus tripulants sobre la seva vida en aquest «petit palau de cristall», però també sobre el poder de l'amor o el lloc de l'home en el cosmos.

L'encarregat d'iniciar la connexió va ser l'italià de l'Agència Espacial Europea (ESA, en anglès), Paolo Nespoli, que a més va fer de traductor: «Santedat, benvingut entre nosaltres a l'EEI, a l'expedició 52 i 53», va dir a manera de benvinguda.

«Bon dia o bona tarda, perquè quan s'està a l'espai mai se sap», va respondre Francesc des d'una sala de l'Aula Pau VI del Vaticà, envoltat per una tènue il·luminació i assegut davant una pantalla en la qual es veia en directe a els cosmonautes. Al costat de Nespoli, completaven la tripulació el comandant nord-americà Randolph Bresnik, els enginyers russos Segey Nikolaevic Ryazanskiy i Alexandr Misurkin i els nord-americans Mark T Vande Hei i Joseph Acaba, d'orígens porto-riquenys.

«L'astronomia ens fa contemplar els horitzons sense fi de l'Univers i provoca preguntes com '¿d'on venim?' o 'on anem?' Doctor Nespoli, de la seva experiència, quin és el seu pensament sobre el lloc de l'home en l'Univers?», va qüestionar Bergoglio.

L'italià va prendre la paraula per respondre a una pregunta que va qualificar de «complexa» atès que va reconèixer que quan més s'investiga en la missió «més ens adonem que sabem poc», va sostenir. «M'agradaria que algú com vostè, també filòsofs o poetes, poguessin venir aquí. Aquest serà el futur, venir per explorar què significa ser humà a l'espai», va proposar.

«Quin sentit té per a tots vosaltres anomenar amor a la força que mou l'univers?», va preguntar el papa. El rus Misurkin va explicar que havia arribat a la conclusió que «l'amor és aquesta força que et fa arriscar la vida pels altres».