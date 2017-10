Un canvi d'hora cada any més qüestionat a tot el món

L'estalvi d'energia, calculat en uns 300 milions d'euros, és el motiu principal rere el canvi d'hora, però cada vegada més veus qüestionen aquesta mesura amb l'argument que la llum que no s'usa a primera hora del dia es gasta a la tarda a causa d'un vespre que s'avança. El primer canvi d'hora generalitzat a Europa es va produir durant la Primera Guerra Mundial a iniciativa d'Alemanya, a fi d'estalviar el carbó utilitzat per a la il·luminació artificial i poder destinar-lo a l'esforç bèl·lic, una proposta que els Estats Units van decidir imitar i van imposar en la Segona Guerra Mundial amb el mateix objectiu. La crisi del petroli de 1973 va portar a recuperar aquesta mesura i fixar l'anomenat horari d'estiu, que en l'actualitat s'aplica en uns 70 països a tot el món, especialment els industrialitzats. La directiva europea que obliga avui als Estats membres a la modificació horària persegueix igualment un estalvi energètic a través de la reducció en el consum d'il·luminació que, en el cas d'Espanya, arriba al 5% segons l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi d'Energia.

Es tracta d'una xifra equivalent a uns 300 milions d'euros, dels quals 90 milions corresponen al consum domèstic: uns sis euros per llar. Encara que hi ha diversos informes que defensen l'eficàcia d'aquesta mesura, també n'hi ha d'altres que la qüestionen i que van portar dimecres passat a més de 70 eurodiputats de diferents grups a impulsar una moció per acabar amb la mateixa a Estrasburg. Els membres de l'Eurocambra van anunciar la presentació de la seva proposta davant el president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, per tal de debatre-la primer a la Comissió de Transports i, més tard, en el ple, adduint que el canvi genera no només problemes econòmics sinó de salut entre la ciutadania. A Espanya, l'equip de meteoròlegs del portal Eltiempo.es també considera l'estalvi energètic com «relatiu» ja que la llum que no es s'utilitza en les primeres hores del dia «al final la gastarem amb els capvespres més primerencs».

En qualsevol cas, a les 03.00 h de la matinada vinent, caldrà retardar els rellotges fins a les 02.00 h per comptar amb una hora més de son, o de festa.