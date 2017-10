La Mostra de Cinema Espiritual oferirà projeccions a Girona, Blanes i Olot

La XIV Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, que tindrà lloc del 15 al 30 de novembre, tornarà a arribar a les comarques gironines amb projeccions a Girona, Blanes i Olot. A tot el país hi ha previstes 69 projeccions de vint pel·lícules en trenta sales repartides en dotze ciutats. A més, també arribarà a nou centres penitenciaris catalans. Cada projecció anirà acompanyada d'una proposta de cinefòrum per encoratjar la reflexió i el diàleg. Per fer-ho, es comptarà amb la participació d'una seixantena d'especialistes en el món del cinema, filòsofs, periodistes, escriptors, intel·lectuals i membres de diferents confessions religioses, per tal que presentin la pel·lícula i condueixin el debat posterior. L'objectiu del certamen, impulsat per la Direcció General d'Afers Religiosos, és arribar a uns 5.000 espectadors.

El divendres 17 de novembre, a les cinc de la tarda, es projectarà a l'Auditori de l'EspaiCaixa de Girona la pel·lícula Storm: Letter of fire, dirigida per Dennis Bots, una pel·lícula d'aventures que trasllada l'espectador fins al segle XVI, en temps de la Reforma protestant, una època en què la llibertat d'expressió estava amenaçada a Europa i que gràcies al descobriment de la impremta és possible per primer cop a la història difondre les idees a gran escala.

El divendres 24 de novembre, a la mateixa hora i lloc, es podrà veure El fill de Saül, de László Nemes. Es tracta de la pel·lícula que va guanyar l'Oscar al millor film de parla no anglesa, una obra que no només descriu profundament l'abast del mal al camp de concentració d'Auschwitz sinó que també esdevé una recerca desesperada d'una gairebé impossible i religiosa bondat.

Al Centre Catòlic de Blanes, el dia 30 de novembre es podrà veure Storm: Letter of fire, a les vuit del vespre; mentre que el dijous 23 tindrà lloc la projecció d' El fill de Saül. A més, el dijous dia 16 es podrà veure Lo que de verdad importa, de Paco Arango, que explica la vida d'Alec, un enginyer mecànic anglès a qui el seu oncle-àngel li proposa una opció per salvar-lo de l'enfonsament a què s'està veient sotmesa la seva vida.

Finalment, al Teatre Principald'Olot (ciutat que se suma per primera vegada a la mostra) es podrà veure El fill de Saül el dijous dia 16 a dos quarts de deu de la nit.

D'altra banda, gràcies a la col·laboració de la Direcció General de Serveis Penitenciaris del Departament de Justícia, la pel·lícula Si Déu vol, d'Edoardo Maria Falcone, es podrà veure a tots els centres penitenciaris de Catalunya, inclòs el del Puig de les Basses (Figueres).

Per tal d'atraure el públic més jove, la mostra també comptarà enguany amb comptes específics a Twitter, Facebook i Instagram, per tal de potenciar-ne la difusió.