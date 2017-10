Si no ho tinc mal entès, l'expressió «recursos humans» no ha deixat mai d'estar present en les activitats socials, però ara s'ha convertit en una professió i continua essent un un mitjà d'eficàcia laboral. Hi ha una virtut que si bé sempre és una garantia d'encert, en aquests nostres dies del nostre país, esdevé profundament necessària. És la virtut de la prudència. Un home o un dona prudent és la garantia d'una organització eficaç. La prudència té el seu origen en el verb llatí providere, preveure, veure amb anticipació, i lluitar contra els defectes que impedeixen aquesta maduresa del pensament i de l'acció.

Quan l'opinió pública s'escalfa massa, vingui d'on vingui, quan el pensament es posa vermell amb l'emoció, és bo que tots, tots, repassem les subespècies d'imprudència que Tomàs d'Aquino posa en relleu. Anomena la «precipitació o temeritat que s'oposa al bon consell; la inconsideració que impedeix un judici recte, la inconstància, la negligència» que influeixen en les decisions bens preses. La raó i les passions estableixen una lluita per carregar de racionalitat les accions humanes.

Sant Tomàs encara afegeix les espècies de falses prudència: la prudència de la carn, la «intemperància de la luxúria», l'astúcia, la sol·licitud excessiva. No són teories ni gregues ni medievals. El nostre temps està també ple de crides a la prudència. Des de la Direcció General de Trànsit fins a les vacunes de la grip, o els consells de l'àvia, o la paraula sacerdotal, i l'amic amb el cap clar i el cor generós, necessitem els «recursos humans», com en una empresa. És cert: els valors, que tenen avui dia un atractiu important, també necessiten l'aprenentatge de les virtuts . No sé del perfil virtuós de la resta dels països d'Europa, però pel que fa la península ibèrica una campanya inspirada en els recursos humans ajudaria molt a racionalitzar la nostra vida col·lectiva , a carregar-nos de més raons que de sentiments, a pacificar més profundament la nostra vida col·lectiva, sobretot amb les raons de l'Evangeli.