Sant Narcís i el nostre testimoni

Aquest diumenge celebrem la festa de sant Narcís, un testimoni de Jesús. Per això us ofereixo unes notes pensant en el testimoniatge de la nostra Església de Girona i el dels qui som cristians. Sovint, els mateixos creients som els més crítics amb la nostra Església. Moltes vegades subratllem molt els reptes que vivim en aquests moments per oferir la proposta de Jesús, i oblidem o no valorem suficientment la missió i el servei que oferim cada dia.

Cal reconèixer que ens esforcem per ser:

- Una Església que creu, celebra i prega. Certament que ens fiem de Jesús, de la seva proposta de vida, de la salvació que ens ofereix, de la comprensió de cada persona en la seva plena dignitat de fill de Déu. Desitgem comunicar a tothom l'Evangeli, la proposta de Jesús i el que ens ofereix, perquè estimem les persones i els volem oferir el tresor de la nostra fe; perquè desitgem que experimentin la felicitat que Jesús proposa; perquè creiem que vivint l'Evangeli contribuïm a forjar una societat molt millor, fonamentada en la justícia, en la llibertat i en la pau. Però no només ho creiem, sinó que ho celebrem en l'Eucaristia i en els altres sagraments. Som conscients que costa descobrir la importància de les celebracions per a la vida cristiana, i per això cal remarcar l'esforç de preveres, diaques, laics i grups responsables de les celebracions a les parròquies. Som una Església que preguem, i ho fem per tothom: pels nostres dirigents, pels empresaris i treballadors, pels de casa i pels immigrants, pels qui més sofreixen. Aquí cal agrair la missió de les comunitats contemplatives. Pensem que pregar és estimar, i com que estimem tothom preguem per tothom.

- Una Església que estima i serveix. Desitjo subratllar el gran nombre de voluntaris que des de l'Església i com a Església ofereixen els seus serveis a tothom, fent realitat les obres de misericòrdia: catequistes, equips amb responsabilitats parroquials, voluntaris de Càritas, els qui serveixen els malalts i ancians a casa o als hospitals, les fundacions socials d'habitatges i de residències; les escoles cristianes, que cerquen la millor manera d'educar; els professors de religió catòlica [...] (extret del Full Parroquial).