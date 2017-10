«La imatge d'un nen sol a l'hora del pati és molt dura per als pares»

Gey Lagar, asturiana de 42 anys, confessa que s'apropava a la tanca del col·legi al que anava el seu fill, autista, per veure què feia al pati. Estava preocupada. Així va néixer 'Parques y patios dinámicos', que va l'any 2012, es va publicar el 2015 i que ara usen desenes de centres educatius per prevenir a l'assetjament escolar i afavorir la inclusió dels alumnes amb més problemes per relacionar-se.

Comença l'hora del pati i els nens surten contents a l'esbarjo. Per a altres nens és un dels pitjors moments del dia?

Sí. Que soni un timbre ja és un element que, sensorialment, pot molestar als nens amb algun trastorn de l'espectre autista. Després hi ha les carreres de la resta de companys, aquest moviment, aquests riures que acompanyen al pati. Ells no el saben interpretar com una cosa positiva. Ningú els explica per a què és el pati. Ningú els dóna aquesta oportunitat. Quan l'hi expliques, això canvia: cal explicar-los para què serveix l'esbarjo i donar-los eines per gaudir-lo.

Per què serveix el pati? I com l'hi expliquem?

Doncs serveix per esmorzar o berenar, per menjar-se les galetes, per recuperar energia, per passejar una miqueta... Però també per compartir-lo amb els companys i els seus jocs. Als patis dinàmics el que es busca és que aquests nens sentin que són capaços de participar i jugar i, al mateix temps, que la resta vegin que aquests petits també hi són, que existeixen i que poden participar. A l'aula més o menys hi ha un clima de respecte. Aquest nen necessita un suport, un reforç, i, si el té, va bé. Però al pati tots els nens van a jugar i el que es queda enrere, es queda enrere, ningú fa res.

El pati és la selva?

Per a ells, sí. I per a molts uns altres. De fet, la idea dels patis dinàmics està pensada per a una gran diversitat de perfils: hiperactius, nens amb trastorns específics del llenguatge, amb problemes auditius, amb dificultats visuals, per als que són molt tímids, els que vénen d'altres cultures... Busca la unió. Cadascú és com és, busquem un espai i ajudem-l'ho a participar.

Què és un pati dinàmic?

Doncs és un moment divertit. Això és el primer i el més important. A més, és una eina per, mitjançant suports visuals com a imatges i pictogrames, explicar als nens a què juguem, com juguem, amb qui juguem i quant temps juguem.

Quanta informació!

Sí, però és necessària. Jugar és bàsic per a qualsevol cosa en aquesta vida. El que passa és que mentre la resta dels nens ho capten de forma natural, a uns altres cal donar-los la informació. En fer-ho de forma visual, si un nen és d'una altra cultura i no coneix les tradicions ni l'idioma, ho entén perfectament.

Imatge: Pixabay / CC0

A la pràctica, això en què es traduiria? Què hauria de fer un col·legi per tenir un pati dinàmic?

És molt senzill, són cinc passos i es pot fer una formació específica. Porto dos anys fent molts cursos, però amb una mica d'implicació i d'interès per part del professorat, si hi ha persones dinàmiques en el claustre que tirin endavant el projecte, es pot fer de forma molt fàcil. Poden sol·licitar formació a través dels centres de recursos de professorat. Treballem en equip, veiem com està classificat el col·legi i quantes persones estan implicades en el projecte. Formem l'equip de patis dinàmics i fem una observació activa del que passa en l'esbarjo per ser tots conscients del que passa, de com estan els nens i dels elements físics i sensorials que poden intervenir al pati. A partir d'això triarem què jocs utilitzem i per on comencem. Han de ser atractius i motivadors per a tots.

Parla d'observar el que passa al pati. En els centres ho saben?

És curiós. Saber-ho, ho saben, però no es parla d'això. No es posa en comú. Quan fem l'observació activa els poso deures als mestres: tenen a veure el que passa en l'esbarjo amb els nens durant una setmana. Després ho parlem. I aleshores sí que arribem a conclusions.

Digui'm alguna cosa que, en general hagin vist en els centres i al que no hagin donat molta importància.

Doncs a un nen que està sempre assegut sol al pati. T'ho explica una família durant un curs, el següent curs escolar vas a aquest centre a fer la formació i en sortir al pati aquest nen segueix igual, assegut sol. I ha passat un any!

A un nen assegut sol en un pati ningú li dóna importància?

No. Perquè està assegut, és tranquil i no dóna problemes.

Perdoni, però és una imatge tremendament trista.

És dura, sí.

A qui li dol més aquesta imatge?

Als pares, a la família, que van a la tanca del col·legi a mirar què fa el seu fill durant els esbarjos. Crec que és una cosa que hem fet tots.

Vostè també?

Jo també. De fet, la idea dels patis dinàmics sorgeix per això. Per la meva vida. Perquè, de sobte se'm disparen les alarmes de què faria el meu fill al pati quan passés d'Infantil a Primària. Si corre sol d'un costat a un altre quan té sis anys no passa res, però quan en tingui deu i segueixi amb aquestes carreres en solitari... No encaixarà. Serà motiu de burla i comentaris i portarà a situacions molt complicades d'assetjament escolar. La iniciativa de patis dinàmics és una mesura preventiva de l'assetjament escolar. Si aconseguim un clima d'inclusió tindrem un respecte cap a la diversitat, sigui el que sigui aquesta diversitat.

Els professors estan suficientment implicats o el pati és també un descans per a ells?

És un descans, però tenen uns torns de vigilància. En el projecte de patis dinàmics també s'estableixen torns. Quan els faig veure, amb fotos i vídeos, que funciona, i quan ho viuen, el programa agafa impuls. Per sort, sempre hi ha professorat amb moltes ganes i que està cada vegada més implicat, encara que hi ha de tot.

Imatge: Pixabay / CC0

Què significa per a aquests nens que arribi un dia en què puguin jugar amb els seus companys al pati?

Significa viure. Cal pensar que és un nen que no juga perquè no té aquesta possibilitat. Tots hem estat nens i som conscients de la importància de l'esbarjo, del joc, de la necessitat de sortir i gaudir d'alguna cosa abans de tornar a classe una altra vegada. Com els descansos en el treball. Doncs imagina si aquesta estona és de qualitat, ho gaudeixen i ho comparteixen. No és que no ho vulguin compartir, és que no saben com fer-ho.

Diu que els patis dinàmics són una eina de prevenció de l'assetjament escolar.

Hem passat de col·legis amb grans complicacions, amb casos d'assetjament escolar, a escoles inclusives on tots juguen. De sobte, al nen al que no anomenaven ni saludaven, el que no parlava i no destacava, el comencen a saludar i a tractar. És una de les coses que més ràpid han notat les famílies, que els saludaven en entrar i sortir del col·legi, o en les extraescolars. Que els tenen en compte, que els tracten d'una altra manera.

En el seu llibre vostè també parla de parcs dinàmics, de portar això fora del col·legi.

Els parcs dinàmics són una eina que ajuda al fet que les famílies treballem l'autonomia i la comunicació a través del joc. Podem usar amb ells les paraules, però si les convertim en joc, canvia l'enfocament. A més, així compartim estones d'oci.

El col·legi és una comunitat tancada, però un parc és un espai completament obert. Com es gestiona?

Quanta més diversitat hi hagi, millor. Sempre dic que el pare o la mare que vulgui fer un parc dinàmic ha d'estar tranquil, buscar el moment apropiat i un lloc públic adequat. Però abans d'això cal començar per casa. A casa es pot jugar molt. I cal pensar bé el joc que desenvoluparem. És el mateix que amb el pati: cal explicar-li al nen què farem, amb qui, quant temps i com jugarem. A casa i al parc és pràcticament el mateix que al pati del col·legi.

Acabi vostè la frase: un nen que avui és capaç de jugar amb altres nens, demà serà un adult...

- [Pensa] Et diria que serà un adult dinàmic, però quedarà molt publicitari. [Riu i torna a pensar] Serà un adult ple.

Vostè va començar amb els patis dinàmics pel seu fill. Què ha aconseguit ell amb això?

Doncs he aconseguit que jugués, que fos un més en l'esbarjo. Vaig aconseguir que amb sis anys esperés amb ganes l'hora del pati.