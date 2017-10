Trobada d'antics alumnes de Batxillerat de La Salle de Girona

El passat dissabte dia 21, el col·legi La Salle de Girona va ser protagonista de la trobada d'antics alumnes de les diferents promocions de Batxillerat que van des de 1965 fins al 1969. En el pati del l'escola, es van aplegar més d'una cinquantena de persones, que feia més de vint anys que no es retrobaven.

La sorpresa per als exalumnes va anar a càrrec de l'actor Isidre Baster, que, vestit d'«hermano» de La Salle va fer un discurs de benvinguda. La celebració dels actes es va fer al Casino de Girona, on es van projectar una producció inèdita argumentada en cinema, titulada «Dr. Fate», i «El túnel del tiempo», realitzada per Joan Roura feta l'any 1967. L'entrega dels Oscars als actors de la pel·lícula va cloure l'acte.