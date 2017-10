La concentració de CO2 a l'atmosfera bat un nou rècord el 2016

La concentració de CO2 a l'atmosfera va augmentar l'any passat a una velocitat rècord, fins al nivell més alt en 800.000 anys, segons ha indicat l'Organització Mundial de la Meteorologia (OMM) en el seu butlletí anual sobre l'impacte dels gasos d'efecte hivernacle. Aquesta informació es publica pocs dies abans de l'inici de la Conferència de l'ONU sobre el Canvi Climàtic que tindrà lloc del 6 al 17 de al novembre a la ciutat alemanya de Bonn.

«Tenim bons mitjans per mitigar el canvi climàtic, però no hem actuat prou ràpid. Per Bonn el nostre missatge és clar: cal elevar urgentment el nivell d'ambició si volem complir els objectius de l'Acord de París», va dir en roda de premsa el secretari general de l'OMM, Petteri Taalas.

L'Acord de París marca com a objectiu mantenir l'escalfament global per sota dels 2 graus centígrads a finals d'aquest segle respecte als nivells preindustrials, tot i que les nacions s'han compromès a fer tots els esforços necessaris per no superar els 1,5 graus. Tot i això, «de moment ens estem movent cap a xifres més altes a causa de l'augment de la concentració atmosfèrica del CO2», va dir Taalas.

El 2016, la concentració atmosfèrica de CO2 -principal gas d'efecte hivernacle de llarga durada- va arribar a 403,3 parts per milió (ppm), per sobre dels 400 de 2015, i representa actualment el 145% dels nivells preindustrials (abans de 1750). L'agència de l'ONU atribueix en part l'augment rècord de 3,3 parts per milió de la mitjana anual al resultat de les activitats humanes combinades amb un intens episodi del fenomen meteorològic del Niño, que ha tingut efectes devastadors en diferents zones del món entre 2015 i els primers mesos de 2016.