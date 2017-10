L'actor Anthony Rapp acusa Kevin Spacey d'assetjament sexual

L'actor nord-americà Anthony Rapp ha acusat d'assetjament sexual el també intèrpret i director de cinema Kevin Spacey en un incident que suposadament va tenir lloc el 1986, quan el primer tenia 14 anys d'edat. La denúncia va forçar ahir Spacey, guanyador de dos Oscars com a actor, a afirmar que no recorda aquest incident però que si va tenir lloc devia a Rapp «la més sincera disculpa». «Honestament, no ho recordo. Però si em vaig comportar com ell descriu li dec la més sincera disculpa pel que hauria estat un comportament ebri profundament inadequat», va dir Spacey.

Els fets, relatats per Rapp al portal BuzzFeed News, suposadament van ocórrer durant una festa a l'apartament de Spacey a Nova York. Tots dos es van conèixer en un esdeveniment relacionat amb l'èxit de les obres de teatre en què participaven en aquells dies. Rapp, intèrpret de la sèrie Star Trek: Discovery, va acudir a la festa sol i era l'únic adolescent present, així que quan es va avorrir es va ficar en una habitació a veure la televisió passada la mitjanit. Allà es va adonar que era l'únic que seguia a aquestes hores a l'esdeveniment, moment en què Spacey va entrar a l'habitació.

A més de demanar disculpes, Kevin Spacey va aprofitar l'ocasió per confessar la seva homosexualitat. Aquest fet va caure malament entre companys de professió i organitzacions que protegeixen la visibilitat dels drets LGTB (lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals). «Admetre la teva homosexualitat no hauria de servir per desviar l'atenció sobre unes acusacions d'assetjament sexual», va manifestar Sarah Kate Ellis, presidenta de GLAAD, la principal organització dels EUA que ajuda a donar visibilitat als drets de la comunitat LGTB.