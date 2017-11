El grup Mémora posa en marxa la seva Fundació

El grup Mémora ha posat en marxa una nova fundació. La Fundació Mémora neix amb la vocació de donar un renovat impuls als múltiples projectes socials i de sensibilització en relació al procés final de la vida que ha desenvolupat el Grup durant els últims 20 anys. Tot això amb l'objectiu clar de continuar reforçant i promovent programes de diàleg amb el sector sanitari i social, la col·laboració és cabdal per oferir un servei continu-assistencial que sovint s'inicia en centres residencials i assistencials.

Conjuntament amb els sectors sanitari, social i de suport psicològic, Mémora ha impulsat programes pioners a nivell internacional per a l'atenció a les famílies -com la musicoteràpia, l'artteràpia orientades a pacients en fase terminal, la planificació de decisions anticipades, la creació de grups de dol o Espais de Suport -punts de trobada per a les famílies i professionals en què tractar tot el referent amb el procés final de la vida- o mitjançant la col·laboració en programes de donació d'òrgans i teixits, la prevenció de la mort sobtada o el desenvolupament de ecofunerals, entre d'altres.

Segons Juan Jesús Domingo, Conseller Delegat de Mémora, «la creació de la Fundació Mémora reafirma el nostre compromís amb les famílies, els professionals i amb la societat, i suposa un pas endavant decidit i coherent amb els nostres valors». Actualment, Mémora presta més de 1.000 serveis funeraris anuals sense cost destinats a famílies sense recursos per fer front al pagament.

La Fundació actuarà en quatre grans eixos que són l'acció social amb l'objectiu de proporcionar ajuda a les famílies, cuidadors i professionals que es troben davant d'un procés de final de vida; la investigació i innovació per avançar en l'atenció continuada entre els sectors sanitaris i socials; la sensibilització social davant del fet de la mort com a part de la pròpia vida, i la formació adreçada a cuidadors i professionals que atenen persones en fase final de vida.

El silenci social que acompanya la mort fa que els professionals socials, sanitaris i funeraris demanin formació, suport i eines per afrontar les dificultats derivades de l'etapa final de la vida de les persones i dels seus familiars des d'una perspectiva multidisciplinària.