Creen la primera base de dades global de microbis, amb més de 27.000 mostres

La primera base de dades global de microbis, que sobrepassa les 27.000 mostres, permetrà als científics aprofundir en la comprensió sobre com es distribueixen i interactuen les poblacions de microorganismes, segons publica la revista Nature. Investigadors nord-americans han analitzat milers de bacteris i arqueges -organismes unicel·lulars- procedents d'una àmplia varietat d'entorns geogràfics i mediambientals, obtinguts gràcies a la col·laboració de científics de tot el món. Un grup de la Universitat de Califòrnia San Diego va iniciar el 2010 el projecte, que ha establert uns protocols per compartir la informació de la base de dades de manera «oberta i col·laborativa», segons descriu l'article. «La singular naturalesa d'aquest estudi rau no només en l'escala i amplitud de les mostres analitzades, sinó també en la seva metodologia. El projecte ha requerit un esforç de col·laboració ingent i global», assenyala en un article que acompanya al treball Jeroen Raus, microbiòleg de la Universitat Catòlica de Lovaina.