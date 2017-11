L'Església beatificarà 60 màrtirs morts a la guerra civil, un d'ells gironí

L'Església catòlica beatificarà 60 màrtirs de la Família Vicenciana assassinats durant la guerra civil espanyola en una cerimònia al Palau de Vistalegre de Madrid a la qual assistiran, entre d'altres, el cardenal arquebisbe de Madrid, Carlos Osoro, i el de Barcelona, Juan José Omella. La beatificació tindrà lloc el proper 11 de novembre i serà oficiada pel cardenal Angelo Amato, prefecte de la Congregació per a les Causes dels Sants del Vaticà, segons van informar ahir en una roda de premsa per donar a conèixer els últims detalls de la cerimònia.

Entre els futurs beatificats hi ha 40 missioners paüls –24 sacerdots i 16 germans–, dues filles de la Caritat, 13 laics de les associacions vicencianes, cinc sacerdots diocesans de Múrcia, assessors d'aquestes associacions. La majoria d'ells (39) van morir a Madrid entre els mesos de juliol i desembre de 1936. Cinc ho van fer a Barcelona, un a Girona, tres a València i 12 a Múrcia.