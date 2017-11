Presentació de «País de sardana», de Josep Vidalou

Llibre de Vidalou



Demà, a les 11 del matí, la Mediateca de Ceret acollirà la presentació del llibre de narrativa País de sardana, de Josep Vidalou, escrit originalment en francès, amb el títol Pays de Sardane, amb traducció al català de Joan Casals. L'argument se centra en els dies previs al concurs de sardanes que es va organitzar a Ceret, l'agost de 1958, per oferir una trama sobre les persones que passaven exiliades de França a Catalunya, i a l'inversa, així com els costums morals, lúdics, agrícoles i industrials de l'època.

El llibre en català es podrà aconseguir a un preu de 20 ? i l'edita Horsori Editorial, de Barcelona, amb una tirada inicial de 200 exemplars. Es podrà comprar a través del Foment de la Sardana de Ceret i de la Confederació Sardanista de Catalunya, que ha col·laborat per poder fer realitat en català aquest projecte.

Josep Vidalou ha estat professor de flauta travessera als conservatoris de Grenoble i de Perpinyà. Va ser un dels fundadors del Foment de la Sardana de Ceret, del qual n'és president des de fa més de 40 anys, i ha estat fundador i president de la Federació Sardanista del Rosselló. El 1977 va rebre la Medalla al Mèrit Sardanista de l'Obra del Ballet Popular i el 2015 el Premi Floricel Rosa d'Or d'Anglès. Pel que fa a Joan Casals, és un sardanista històric del món de les colles que actualment balla amb la rotllana Dansaires de Maig i avui en dia forma part de la Junta de la Federació Unió de Colles Sardanistes de Catalunya.

La presentació s'emmarcarà també en els actes del 60è aniversari de la Fundació del Foment de la Sardana de Ceret, i coincidirà amb la celebració del darrer concurs individual de sardanes revesses vàlid per al Campionat de Catalunya. Serà el darrer de la temporada i, molt probablement, decidirà els campions de les categories infantils.

París



La Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a París ha acollit la conferència i presentació de Xavi Piñol, titulada Mirant al meu voltant - tible i sardanes. A l'esdeveniment hi ha assistit Martí Anglada, delegat del Govern de la Generalitat a la capital francesa. Piñol ha parlat sobre la sardana i la composició per a cobla, així com del tible, que és l'instrument del qual n'és intèrpret, i sobre la situació que viu actualment la sardana a Catalunya. Durant la ponència s'hi han intercalat, amb comentaris inclosos, algunes de les sardanes de Mirant al meu voltant - tible i sardanes. Ha estat la primera presentació fora de Catalunya des que va començar a difondre's el projecte aquest passat mes de maig. La propera cita a l'estranger serà a Londres, gràcies al Centre Català de la capital anglesa.

D'aquesta manera Xavi Piñol desenvolupa una feina de promoció i difusió de la nostra cultura fora de Catalunya. A més a més, fins ara, més d'una desena de poblacions catalanes han organitzat la presentació del disc. El projecte l'ha desenvolupat el mateix Piñol per commemorar els seus 25 anys com a músic de cobla i intèrpret de tible.

Ha estat possible gràcies a la campanya de microfinançament que va endegar via Verkami, a partir de l'espectacle desenvolupat amb la cobla Marinada.

Actes a Catalunya



Aquesta propera setmana se celebren a Catalunya i Catalunya Nord 80 activitats (2 aplecs, 54 ballades, 12 concerts, 6 concursos, 6 conferències col·loquis) i a més 89 cursets.

Dia de la Sardana i les

Escoles de cobla



Figueres acull aquest cap de setmana el lliurament dels premis del Dia de la Sardana concedits per la Confederació Sardanista de Catalunya i una trobada d'escoles de cobla. És previst, per avui dia 3, al Teatre Jardí, a les 7 de la tarda, el lliurament de Medalles i Guardons concedits per Confederació Sardanista que ja es donaren a conèixer el passat mes de març. Els guardonats són:

- Medalla al Mèrit Sardanista: Bartomeu Duran i Olaria; Medalla al Mèrit Musical: Antoni Mas i Bou; Medalla al Mèrit de la Dansa: Josep Vilar.

- Els Premis són: A la Dedicació: Jaume Virgili i Sambola, Joan Codina i Font, Joan Farreny i Calafell, Josep Maria Roset i Salla, Montserrat Juvanteny i Espelt.

- A la Continuïtat: A l'aplec de Mollet pels seus 75 anys. A l'aplec de Flix pels seus 50 anys. A l'aplec de Lloret de Mar pels seus 50 anys. A l'Esbart Dansaire Sant Pol pels seus 75 anys. A la cobla del Col·legi Santa Maria de Blanes pels seus 50 anys. A la colla sardanista Repuntejant pels seus 50 anys.

- A Mitjans Audiovisuals: Al documental Descobrint la sardana més enllà dels tòpics, produït per Roger Marín i Puigpelat i dirigit per Marc Fort i la participació de Patrícia González.

- A la Promoció i Difusió: A la revista Unió per la difusió del món de les colles i concursos. A cafès Soley per la impressió en els paquets de cafè de la imatge del monument a la sardana de Barcelona. A la colla sardanista Dansaires del Penedès per tota la publicitat i difusió per mitjans diversos que fan de la sardana a Catalunya i l'estranger.

- A la Divulgació Musical: A Rosa Mari Ramírez.

- A Iniciatives Renovadores: A l'espectacle In Somni, que presenta la companyia de dansa Kulbik Dance amb la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona i música electrònica amb el Dj Mario Nieto. A l'espectacle literari-musical Més Bertrana, més! amb la cobla Ciutat de Girona i lectura de textos d'Anna Farriol, a l'espectacle Tututs!, Experiència musical de la cobla Bisbal Jove i l'actor David Planas

Hi haurà també la presentació de Montblanc com a Capital de la Sardana del 2018 i (sense confirmar) el nomenament de la Capital per al 2019, que serà Perpinyà. S'oferirà un concert amb la cobla La Flama de Farners i el tenor Josep Fadó, tots sota la direcció de Jordi Molina.

En un altre ordre de coses comentem que hi ha algunes escoles de cobla a diverses poblacions, com ara Figueres, actual Capital de la Sardana, que han programat per diumenge un acte, a les 11 del matí, a la plaça Catalunya i consisteix en una trobada de les escoles de cobles de Palafolls - Santa Maria de Blanes - Conrad Saló de la Bisbal. A la mitja part es farà la presentació del «Mètode bàsic per a l'estudi de la tenora», de Jaume Vilà i Figueres, editat per la Generalitat.