El Centre Cristià FEAM de Blanes celebra els 500 anys de la Reforma Protestant

Diumenge passat a la tarda, el Centre Cristià FEAM de Blanes es va vestir de festa per celebrar els 500 anys de l'inici de la Reforma Protestant, que es va celebrar el 31 d'octubre. Amb motiu que han començat les diferents activitats que s'aniran organitzant durant l'any temàtic que commemora aquests cinc segles, la comunitat evangèlica blanenca va celebrar una jornada de portes obertes presidida per les ganes de compartir i encomanar l'alegria que l'efemèride significa per a tots ells.

La celebració va començar amb una recepció institucional al vestíbul del centre de culte, situat al polígon industrial, molt a prop del Morralla, Espai Creatiu. Un cop iniciat l'acte, el pastor del Centre Cristià FEAM de Blanes, Jonatan Martín-Arroyo, es va encarregar de donar la benvinguda a tothom, amb un temps de lloança en què es van interpretar diverses cançons de signe religiós acompanyades d'un grup de músics.

Tot seguit, el pastor de l'associació CCFEAM de Blanes, Carlos Núñez Rosique, es va encarregar d'aportar una visió històrica del protestantisme a les comarques gironines i a Blanes. Un dels primers a introduir-lo a territori gironí va ser el missioner suec Eric Lund, que l'any 1877 es va instal·lar a Figueres i des d'allà es va desplaçar a d'altres localitats.

A Blanes es va haver d'esperar entre finals del segle XIX i principis del segle XX per trobar presència evangèlica en aquesta vila. Primer va ser en cases particulars, ja que durant molt de temps no hi havia cap lloc de culte. L'any 1972 es van començar a regularitzar les trobades, i finalment el 15 de maig del 1983 es va obrir el primer local de culte: l'església de Déu de Blanes. Després de diversos canvis, l'actual ubicació es va posar en marxa l'any 2005.

Tot seguit, després d'aquesta visió històrica, la part més institucional de l'acte la van encapçalar l'alcalde de Blanes, Miquel Lupiáñez, i el cònsol honorari d'Israel a Catalunya, Yosef David Sánchez-Molina.

Finalment, la jornada es va cloure amb la intervenció de Jaume Torrado, pastor general del CCFEAM i bisbe de la FIDE.