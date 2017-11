Presentació oficial de l'Agenda Llatinoamericana a Girona

L'Agenda Llatinoamericana per al 2018, que enguany versa sobre la igualtat de gènere, es va presentar oficialment a Girona ahir a dos quarts de vuit del vespre, al centre cívic de Sant Narcís. Aquesta edició de l'Agenda tracta qüestions com la prostitució, els refugiats LGTBI, l'avortament, el feminisme o la situació de les dones indígenes, entre d'altres. Entre els autors que participen en l'edició catalana hi ha els gironins Pau Gálvez, Glòria Sanz, Karim Sabni, Eugènia Cros, Dani Boix, Carme Vinyoles, Puri Molina, Raúl García-Duran i Elisabet Matamala.