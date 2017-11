Netflix trenca tota relació laboral amb Kevin Spacey

La plataforma Netflix va anunciar ahir que ha trencat qualsevol llaç amb Kevin Spacey i va subratllar que no seguirà endavant amb la sèrie House of Cards mentre aquesta segueixi incloent l'actor. «Netflix no estarà involucrada en cap producció més de House of Cards que inclogui Kevin Spacey. Seguirem treballant amb MRC (la productora) durant aquesta interrupció per avaluar el nostre camí d'aquí endavant en tot allò relacionat amb la sèrie», va indicar la companyia.

La interrupció a la qual es refereix la plataforma és la vigent aturada en el rodatge de la sèrie a causa de l'escàndol sexual en el qual està embolicat l'intèrpret. Precisament, els guionistes estarien duent a terme canvis en la sisena i última temporada a fi de que la història no inclogui Frank Underwood, el personatge interpretat per Spacey, segons The Hollywood Reporter.

Hores abans, la publicació especialitzada Variety apuntava en la mateixa direcció, citant fonts que asseguren que els productors de la sèrie estudiaven la possibilitat de «matar» el personatge perquè no aparegui en la propera temporada.

Netflix també ha decidit desentendre's de la pel·lícula sobre l'escriptor Gore Vidal que acabava de rodar l'actor i que, en principi, anava a ser emesa per la cadena.