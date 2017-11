Karoline Mayer creu en una transformació radical de l'Església

La missionera alemanya Karoline Mayer, més coneguda com la «mare Teresa de Llatinoamèrica» per la seva labor social de gairebé 50 anys a Xile, augura que «l'Església es transformarà estructuralment fins a no reconèixer-la» en un termini màxim de 40 anys. En una entrevista amb Efe, la religiosa de la Congregació Missionera de les Serves de l'Esperit Sant considera necessari que l'Església «canviï profundament» i desitja que «totes les esglésies cristianes -anglicana, presbiteriana, catòlica...- conflueixin en una gran església inspirada en el missatge de Jesús».

Mayer, que visita Barcelona aquesta setmana per presentar la reedició del seu llibre El secreto siempre es el amor (Plataforma Editorial), diu que somia que «tots els cristians se sentin deixebles de Jesús, i tinguin, com els budistes o els musulmans, el seu propi mestre», un pensament que, segons ella, «no és tan utòpic ja que el papa Francesc tendeix a aquesta idea i que les religions convisquin en harmonia». Segons la missionera, en el canvi estructural que es produirà a l'Església, «també canviarà el paper de la dona», encara que opina que ha de sorgir del «despertar de les dones, que han de reclamar d'una vegada per sempre al lloc que els correspon».

Karoline Mayer, que va complir a l'abril 74 anys, afirma que «mai s'ha sentit menys que un sacerdot o un bisbe», encara que és conscient que «l'estructura jeràrquica heretada de l'Església confereix a aquests càrrecs un poder que la dona avui no té» i, per això, convida les dones a «no deixar-se marginar, encara que la jerarquia tendeix a això».

La monja, que treballa a Xile des de 1968, ressalta que «el Papa també ha pres una postura a favor de la dona que molts alts càrrecs no comprenen» i creu que la nova imatge que proposa «beneficiarà l'església i enfortirà tots els cristians». Així mateix, la missionera es mostra esperançada sobre el futur de l'ésser humà i pensa que «el món es convertirà en un lloc més just per a tots els qui l'habiten ja que els humans evolucionem, cada vegada més, cap a una major humanitat».

Mayer opina que avui «hi ha més accés a notícies que ens turmenten, i aquesta informació ens fa conscients de la necessitat de canviar coses, de denunciar injustícies i d'involucrar-nos».