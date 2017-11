Serà gironí el nou restaurant "tres estrelles Michelin" d'aquest any?

La Guia Michelin Espanya i Portugal 2018 donarà la tercera estrella a "almenys" un altre restaurant a Espanya, categoria que ostenten ja nou establiments, en un any "molt bo" amb "evolució" també en les categories d'una i dues estrelles

Així ho han avançat avui fonts de la publicació en una trobada amb periodistes en el qual s'han donat alguns avanços sobre el nou repartiment d'estrelles que es donarà a conèixer en una gala a Tenerife el 22 de novembre.

L'any passat, la gala de Michelin es va celebrar al Mas Marroch de Vilablareix, una cita la que Ca l'Arpa de Banyoles va recuperar l'estrella perduda en l'edició anterior. Aquestes són algunes de les imatges de la gala gironina:

L'últim en aconseguir la tercera estrella, la màxima distinció que atorga la Guia Michelin, va ser en l'edició de 2017, el Lasarte (Barcelona), la qual cosa va convertir a Martín Berasategui en l'únic cuiner espanyol amb dos restaurants triestrellats i el que més n'acumula a Espanya amb un total de vuit.

A més de Lasarte, llueixen tres estrelles Michelin El Celler de Ca Roca (Girona), Akelarre i Arzak a Sant Sebastià, Azurmendi (Guipúscoa), DiverXO (Madrid), Martín Berasategui (Guipúscoa), Quique Dacosta (Alacant) i Sant Pau (Barcelona).

Els dos restaurants gironins que poden optar a la tercera estrella són Les Cols (Olot) i el Miramar (Llançà). Entre els rumors del món gastronòmic, però, es donen més opcions a que algun dels xefs que actualment tenen una estrella obtinguin la segona. A Girona, els restaurants que hi poden optar són: Ca l'Enric (La Vall de Bianya), Massana (Girona), Casamar (Llafranc), La cuina de Can Simon (Tossa de Mar), Emporium (Castelló d'Empúries), Bo.tic (Corçà), Fonda Xesc (Gombrèn), Els Tinars (Llagostera), Les Magnòlies (Arbúcies), Els Brancs (Roses) i Ca l'Arpa (Banyoles).

La directora comercial de Michelin Travel Partner Espanya-Portugal, Mayte Carreño, ha assegurat que no es retirarà cap distinció per cuina, encara que Espanya perdrà algunes estrelles per tancament dels restaurants que l'ostentaven.

Hi haurà una "bona evolució" en la categoria de dos estrelles, encara que menor que en 2017, quan la van aconseguir cinc restaurants a Espanya i dos a Portugal.

També ha anunciat que una vintena de restaurants aconseguiran la primera i 40 aconseguiran la distinció Bib Gourmand, atorgada a establiments que destaquen per la seva bona relació qualitat-preu, en els quals es pot menjar per menys de 35 euros.

Amb els nous restaurants que reben una estrella, els lectors de la Guia Michelin "descobriran a cuiners que ho estan fent molt bé en molts punts", ha dit Carreño, qui ha lloat l'ardu treball dels dotze inspectors en nòmina, ja que "passen moltes coses interessants en molts llocs" i són molts els quilòmetres per recórrer.