Michelin confirma que atorgarà una tercera estrella a Espanya

La Guia Michelin Espanya i Portugal 2018 donarà la tercera estrella a «almenys» un altre restaurant a Espanya, categoria que ostenten ja nou establiments, en un any «molt bo» amb «evolució» també en les categories d'una i dues estrelles. Així ho van avançar ahir fonts de la publicació en una trobada amb periodistes en la qual es van donar alguns avanços sobre el nou repartiment d'estrelles que es donarà a conèixer en una gala a Tenerife el 22 de novembre. Els dos restaurants gironins que poden optar a la tercera estrella són Les Cols (Olot) i el Miramar (Llançà). Entre els rumors del món gastronòmic, però, es donen més opcions que algun dels xefs que actualment tenen una estrella obtinguin la segona. A Girona, els restaurants que hi poden optar són: Ca l'Enric (La Vall de Bianya), Massana (Girona), Casamar (Llafranc), La cuina de Can Simon (Tossa de Mar), Emporium (Castelló d'Empúries), Bo.tic (Corçà), Fonda Xesc (Gombrèn), Els Tinars (Llagostera), Les Magnòlies (Arbúcies), Els Brancs (Roses) i Ca l'Arpa (Banyoles).