La ciutat de Londres retorna el temple de Mitra a la seva ubicació original

El temple de Mitra de Londres, construït pels romans al segle III i les ruïnes van ser excavades el 1954, ha tornat, exquisidament restaurat, a la seva ubicació original al cor de la capital britànica, després d'anys en un lloc provisional. Aquest Mitreo, que ahir es va presentar a la premsa i obre al públic el 14 de novembre, és una de les poques ruïnes romanes que es conserven al Regne Unit, fundada com Londinium l'any 50 DC a la milla quadrada a l'est de la ciutat que actualment ocupa el sector financer. Les restes del temple, que s'ha recreat amb l'última tecnologia, van ser descoberts després de la segona Guerra Mundial per obrers en un solar.