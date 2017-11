Un asteroide transformaria la vida a la Terra segons la zona en la qual impactés

La probabilitat que un asteroide transformi la vida a la Terra en provocar una extinció massiva depèn del lloc on passi l'impacte, segons un estudi publicat a Nature. Una investigació de la Universitat de Tohoku i l'Institut d'Investigacions Meteorològiques de Tsukuba (tots dos al Japó) va establir que només el 13% de la superfície terrestre compleix amb les mateixes condicions que van canviar radicalment el futur del planeta fa 66 milions d'anys. Aquest és el cas d'una zona de Mèxic, on l'impacte de l'asteroide que va formar el cràter de Chicxulub va causar l'extinció del 75% de les espècies, inclosos els dinosaures. La seva superfície, expliquen els experts, està formada per roques sedimentàries riques en hidrocarburs i sofre, i la combustió provocada per aquella gran col·lisió va generar l'emissió de «sutge estratosfèric» i «aerosols de sulfat».