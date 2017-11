«Més Bertrana», a l'Auditori

El concurs de sardanes organitzat per Aires Gironins del GEiEG.

El concurs de sardanes organitzat per Aires Gironins del GEiEG. carles alonso/GEiEG

Dimarts dia 19, a dos quarts de vuit del vespre, a l'Auditori Municipal de la Devesa de Girona hi haurà representació de l'espectacle Més Bertrana, més!, un recorregut per la vida i obra de Prudenci Bertrana amb textos del mateix literat i de la seva filla, Aurora.

Una idea portada a terme per la cobla Ciutat de Girona sota la direcció de Jesús Ventura, que, aprofitant obres de diversos autors, majoritàriament del món sardanístic, ens permet evocar l'ambient polític en què visqué Bertrana, la seva adolescència, la joventut, la seva relació amb el grup d'artistes modernistes de Girona i el descobriment de la seva vocació literària, la publicació de Josafat, la relació amb Maragall i Granados, l'exercici del periodisme a Girona, l'estada a la presó, l'arribada a Barcelona i altres aspectes de la seva biografia.

Aquest guió ve reforçat per música d'Antoni Agramont, Pep Ventura, Joan Josep Blay, Fèlix Martínez Comín, Tomàs Sobrequés, Cassià Casademont, Juli Garreta, Enric Granados, Francesc Perich, Carme Karr i Apel·les Mestres, Claude Debussy, Xavier Montsalvatge, Ricard Viladesau, Joaquim Serra i Enric Morera.

Els intèrprets són: la Cobla Ciutat de Girona, Joan Torras a la percussió i al piano, Anna Farriol Cruells com a actriu i violoncel·lista, Albert Sabater, veu en off, Jesús Ventura a la direcció musical i també com a narrador, Joan Teixidor a la direcció artística, sota guió de Xavier Sanjuan i la producció audiovisual de M. José Aldana.



Perpinyà, Capital de la

Sardana 2019



El Teatre Jardí de Figueres ha acollit la designació de Perpinyà com a Capital de la Sardana 2019 i Sant Feliu de Guíxols com a Capital de la Sardana 2020, així com la presentació del programa de Montblanc 2018, que començarà el proper mes de març.

La consellera municipal en càrrec dels Afers Catalans de la Vila de Perpinyà, Virginie Barre, ha declarat que «Perpinyà està arrelada al patrimoni i un dels més destacats és la sardana, que ens batega al cor i l'ànima, de manera que posarem tot el nostre patrimoni al seu servei».

D'altra banda, el regidor de Cultura i 2n tinent d'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Jordi Vilà, ha declarat que «la programació com a Capital de la Sardana 2020 vol homenatjar la gent antiga del sardanisme local, així com els coneguts compositors Juli Garreta, Josep Maria Vilà i Gandol o Lluís Lloansí, però també volem difondre la sardana entre els nens, el jovent i tota aquella gent que encara no sap que són sardanistes entusiastes». Sant Feliu de Guíxols serà la Capital de la Sardana 2020.

Pel que fa a la presentació de Montblanc com a Capital de la Sardana 2018, l'alcalde Josep Andreu, ha revelat que entre les activitats previstes es vol envoltar els 1.750 metres del clos de la muralla medieval, en el marc de l'Acampada Jove, «per barrejar jovent, rock català i sardana».

L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, ha remarcat que «durant tots aquests mesos hem reivindicat la sardana com a dansa, però també com a música, i hem constatat el seu valor com a un dels símbols nacionals de Catalunya».



Resultat del Concurs de

Colles de Girona:



Campionat de Catalunya:

Colles grans: 1a Conti 2000, de Torroella de Montgrí, 2a Encís, de Manlleu, 3a Dolç infern de Lleida i 4a Antaviana de Tordera.

Colles veteranes : 1a Banyoles de Banyoles, 2a Sabadell de Sabadell, 3a Toc de dansa de Tarragona, 4a Bella Roure de Barcelona i 5a Ressó de Sabadell.

Campionat Territorial de les comarques gironines:

Colles Alevins: 1a Belluguets de Figueres, 2a Joia de la Bisbal, 3a Tren Pinxo de Banyoles, 4a Taps de Cassà de la Selva, 5a Montgrí Mini, de Torroella de Montgrí, i 6a Lluentors de Figueres.

Colles infantils: 1a l·lusions de Cassà de la Selva, 2a Montgrí, de Torroella de Montgrí, i 3a Nins, de Banyoles.

Colles Grans: 1a Conti 2000 de Torroella de Montgrí, 2a Mans amigues de Cassà de la Selva, 3a Banyoles de Banyoles i 4a Celístia de Cassà de la Selva

Colles veteranes: 1a Claror de goges de Banyoles, 2a Albera dansa, de Vilallonga dels Monts, 3a Aires Gironins, de Girona, 4a Torroella de Torroella de Montgrí, 5a Galligans del GEG de Girona, 6a Tren d'Alba de Girona, 7a Amics dansaires de Cassà de la Selva, 8a Exhaltació de Banyoles.

Resultat del Concurs individual de sardanes revesses:

Hi participaren 32 concursants entre totes les categories, Infantils, Juvenils, Grans i Veterans.

El guanyadors foren: Ivet Atsarà de Terrassa a Infantils, Lluís Caralt de Sant Vicenç dels Horts a Juvenils, Sandra Graupera de Mataró a Grans, i Joan Bassets d'Olot a Veterans

Els concursos són organitzats per la colla sardanista Aires Gironins del GEiEG de Girona i la part musical va a cura de la cobla Ciutat de Girona.



Festa Aniversari Sant

Feliu de Guíxols



L'Agrupació Amics de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols celebra el proper diumenge el 58è aniversari de la seva fundació. La cobla Jovenívola de Sabadell serà l'encarregada de la part musical, amb una audició de sardanes al passeig a les 12 del migdia i un concert al Teatre Auditori Narcís Masferrer, a les 6 de la terra.



Presentació del Disc de

Josep Serra



Avui, divendres 10 de novembre, a la Sala El Centre de Peralada, a les 20 h, la Cobla Ciutat de Girona presentarà el volum V de la Fonoteca de Cobla , en aquesta ocasió dedicat al compositor Miquel Serra Bonal.

Fonoteca de Cobla es un treball rigorós de recerca i investigació al voltant d'una sèrie de compositors no notoris però molt notables que ens han deixat un llegat massa vegades oblidat i, fins i tot, desconegut. Els anteriors volums estan dedicats a: Francesc Perich Escosa, Narcís Costa Horts, Ramon Basil Brujó i Francesc Civil Castellví.

En aquest volum hi trobarem 12 sardanes per a cobla, 1 sardana per a cor mixt i dues sardanes interpretades per La Principal de Peralada en dos enregistraments històrics.