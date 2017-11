Les actrius denuncien abusos a Suècia

Una carta oberta en què mig miler d'actrius denuncien haver patit abusos i vexacions sexuals i critiquen la «cultura del silenci» imperant ha commocionat el món de l'escena sueca en els últims dies. Des que el diari conservador Svenska Dagbladet va avançar dimecres a la nit a la seva web l'escrit –publicat ahir a l'edició impresa–, les principals institucions escèniques s'han vist sacsejades per un escàndol que ha provocat múltiples reaccions. El text relata com diverses actrius van començar a discutir la possibilitat de fer una declaració conjunta al voltant de la campanya de denúncies d'abusos #Metoo (Jo també), com van crear un grup tancat en xarxes socials i, després de rebre pressions anònimes de suposats assetjadors, van decidir escriure la carta. Entre els signants figuren algunes de les intèrprets més consagrades del país nòrdic, com Marie Göranzon, Lena Endre o Sofia Helin, protagonista de la sèrie El puente.