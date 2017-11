La Caixa col·labora amb el centenari dels casals d'estiu

L'Obra Social la Caixa ha signat un acord amb la Fundació Espai Girona-Mare de Déu del Mont per donar suport a les activitats del Centenari dels Casals d'Estius, que l'entitat està celebrant al llarg d'aquest any. Al juliol hi va haver una trobada de casals a la Devesa i un concert, mentre que al gener es farà una exposició de fotografies i una taula rodona a la Casa de la Cultura. La Caixa hi col·laborarà amb una aportació de 2.500 euros.