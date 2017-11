Chiquito de la Calzada mor als 85 anys

L'humorista malagueny Chiquito de la Calzada ha mort a les 2.20 hores d'aquesta matinada de dissabte a l'Hospital Regional de Màlaga, on portava diversos dies ingressat. La seva salut havia empitjorat en les últimes hores i era atès a la Unitat de Cures Intensives (UCI), segons fonts sanitàries.

El còmic, de 85 anys, havia tingut una millora i se li acabava d'ajustar la medicació després d'haver estat sotmès divendres passat a un cateterisme cardíac.

Chiquito de la Calzada va patir una angina de pit que va motivar fa dues setmanes el seu ingrés a l'Hospital Regional de Màlaga, on ja havia estat hospitalitzat tres dies després de patir una caiguda al seu habitatge el 14 d'octubre per una deshidratació provocada per un medicament. En aquell incident, els familiars van avisar el 14 d'octubre als bombers perquè l'humorista no responia i no podien entrar a l'habitatge, a Màlaga capital, en haver-hi les claus posades per dins. En accedir a l'habitatge, el van trobar a terra sense poder aixecar-se, per la qual cosa va ser traslladat al centre sanitari, on va ingressar a Urgències i posteriorment va passar a planta.