Mor Chiquito de la Calzada, l'home que va revolucionar el món de l'humor a Espanya

El popular humorista malagueny Chiquito de la Calzada va morir ahir a la matinada als 85 anys a Màlaga, on estava hospitalitzat per l'angina de pit que va patir a finals d'octubre. L'artista, que va inventar en l'humor un nou llenguatge i estil amb gran èxit de públic, va haver de sotmetre's a un cateterisme cardíac fa una setmana a l'Hospital Regional de Màlaga i va patir després una infecció de la qual no es va recuperar.

Després d'una llarga carrera en el flamenc que no li va reportar la fama, a Gregorio Sánchez Fernández, Chiquito de la Calzada, li va arribar el reconeixement als 62 anys gràcies a la televisió i a una forma d'explicar els acudits amb la qual va revolucionar l'humor a Espanya. Nascut el 28 de maig de 1932 a la Calzada de la Trinidad de Màlaga, de la qual va prendre el seu nom artístic, va començar als 8 anys a cantar flamenc, faceta que el va portar a actuar a l'estranger, i va residir durant dos anys al Japó. D'aquella etapa anterior a l'humor, quan encara era un artista anònim, data també la seva fugaç aparició en un capítol de la mítica sèrie televisiva Vacaciones en el mar el 1985, tocant els palmells com a integrant d'un quadre flamenc.

La fama li arribaria el 1994, quan va ser descobert pel programa d'Antena 3 Genio y figura, on la seva forma de parlar i de caminar i les paraules que va encunyar el van convertir en un dels grans de l'humor. Aquest èxit el va conduir al cinema, en el qual va participar en pel·lícules com Aquí arriba Condemor, el pecador de la pradera (1996), Brácula: Condemor II (1997), Papa Piquillo (1998), Franky Banderas (2003), El oro de Moscú (2003), Spanish Movie (2009) o Torrente 5: Operación Eurovegas (2014). En pocs anys, Chiquito es va convertir en tot un mite per a diverses generacions, amb un bon nombre d'imitadors i admiradors arreu del món.

Chiquito de la Calzada va compartir gran part de la seva vida amb Josefa García Gómez, Pepita, amb qui es va casar el 1950, i era habitual veure'ls a tots dos caminant agafats del braç pels carrers del centre de Màlaga, fins a la mort d'ella el 2012, que va suposar un dur cop per a l'humorista, tal i com ell mateix va explicar en diverses entrevistes.



Mostres de condol

El món de l'humor, de la música, de la televisió i del cinema van mostrar ahir el seu condol per la pèrdua de Chiquito de la Calzada. També ho van fer molts líders polítics de tots els partits. En el seu compte oficial de Twitter, Podem va escriure: «un gran de l'humor ens ha deixat avui. Gràcies per les moltes rialles, per fer-nos riure tant. Hasta luego Lucas!». Per la seva banda, IU va escriure «fins al somriure sempre, fistro pecador de la pradera».

«Perdem un gran artista, original i entranyable, l'humor del qual va aconseguir marcar tota una generació. Et trobarem a faltar, Chiquito» va escriure en el seu perfil oficial de Twitter el secretari general del PSOE Pedro Sánchez. Al seu torn, i a través de la mateixa xarxa social, el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, va escriure «Recordarem Chiquito com un home entranyable, estimat i respectat que a tots ens va treure més d'un somriure. Descansi en pau». També van expressar el seu condol Albert Rivera, Cristina Cifuentes, Miguel Ángel Revilla, Alberto Garzón o Susana Díaz, entre d'altres.