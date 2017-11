Bioenginyers plantegen crear òrgans funcionals en 3D

Bioenginyers de tot el món es van reunir el dissabte al Cosmocaixa de Barcelona per debatre sobre els nous avanços, entre els quals destaquen la regeneració d'òrgans i teixits gràcies a les cèl·lules mare i a les impressores 3D, que seran capaces de reproduir les cèl·lules i teixits humans, intentant ser absolutament funcionals. La investigadora del Institut de Bioengenyeria de Catalunya, Elena Garreta, va assegurar que una impressora 3D de teixits funcionals podria ser capaç de reproduir l'òrgan a grandària real -gràcies a l'ajuda de dissenyadors gràfics-, utilitzant com a tinta les cèl·lules de ronyons que, malgrat ser sans, no són aptes per al trasplantament.